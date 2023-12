Las subvenciones que reciben los grupos municipales del Ayuntamiento de València han sido hoy objeto de controversia. La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha denunciado que los socios de Gobierno de María José Catalá "han dejado sin justificar 16.874 euros”. El informe de la Intervención Municipal “resuelve que en general todos los asientos de los grupos se encuentran debidamente contabilizados excepto la de Vox”, que no justificó sus gastos hasta octubre pasado. “Esos 17.000 euros se encuentran en paradero desconocido”, alertaba la socialista, que junto con el concejal Borja Sanjuán apuntan a “presunto caso de malversación y delito electoral” ya que, ha apuntado, “el período que tendrían que haber justificado coincide con el de la campaña electoral”.

El grupo de Vox, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de València, ha respondido en un primer comunicado que "estamos estudiando la contabilidad de la anterior legislatura para que, en caso de que sea un error, podamos justificar el gasto; y en caso de que no lo sea, depurar las responsabilidades derivadas de ese descuadre". Posteriormente, en otro comunicado han negado irregularidades y aclarado que tras revisar la contabilidad han comprobado que no existe ninguna irregularidad. Apuntan que los 16.874 euros que no se han justificado porque no se han gastado". "El dinero se encuentra, como el propio informe de la Intervención recoge, en la cuenta corriente grupo municipal (11.799,51 euros) por un lado y en caja (5.022 euros) "quedando como única cantidad pendiente de justificación 52 euros". Una cantidad que en los próximos días será devuelta a las arcas municipales en cumplimiento de la promesa de VOX de reducir el gasto político.

Hay que recordar al hilo de la denuncia que interpuso el que fue concejal de Vox Vicente Montañez en la pasada legislatura en mayo de este año, poco antes de elecciones, contra su propio partido en la Fiscalía. Montañez denunció presuntos delitos de "financiación ilegal de partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal". El exconcejal denunciaba los intentos de la la secretaria general del partido en Madrid de controlar las subvenciones y cuentas de los grupos municipales, que reciben para su funcionamiento una subvención anual de los ayuntamientos, que deben justificar periódicamente.

El documento del Interventor pasó ayer por la Comisión de Hacienda y esta mañana por la Junta de Portavoces, ya que es un punto del próximo pleno por lo que Gómez ha advertido de que María José Catalá “conoce estas irregularidades” y ha explicado que está “obligada a exigir la reposición del dinero público y de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas”.

Los socialistas anuncian que pondrán en conocimiento tanto de la Fiscalía como del Tribunal de Cuentas las posibles irregularidades.