La asociación vecinal del Palmar ha hecho un llamamiento a diversas entidades sociales con el propósito de encontrar a un hombre negro que encarne voluntariamente al rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero.

En su mensaje, la asociación explica que la representación de dicho rey mago ha generado cierto debate en El Palmar, ya que hasta ahora ha sido interpretado por personas pintadas, lo cual ha suscitado críticas y acusaciones de racismo.

“Entendemos y respetamos profundamente las preocupaciones expresadas por algunas personas y reconocemos que la representación de un rey Baltasar pintado no refleja de manera adecuada la diversidad y la inclusión que buscamos promover en nuestra comunidad. Queremos rectificar esta situación y tomar medidas para asegurar que la representación del rey Baltasar sea auténtica y respetuosa”, indican en la pedanía.

Por ello, la agrupación vecinal se dirige a las oenegés “con la esperanza de encontrar un voluntario dispuesto a desplazarse a El Palmar la tarde del 5 de enero”. Y añade: “Somos conscientes de que en el barrio no contamos con vecinos de color que estén dispuestos a asumir este papel, y no queremos perpetuar la práctica de pintar a un actor para representar a alguien de origen africano, ya que comprendemos que esto puede ser considerado como un acto de racismo”.

En este sentido, desde la Associació Veïnal El Palmar reconocen que el pedido tal vez sea “inusual”, pero se hace como reconocimiento de la riqueza cultural y la contribución de todas las comunidades en la pedanía, asegurando de este modo que las tradiciones del Palmar reflejen “esta diversidad de manera auténtica y respetuosa”.

"Hay desconocimiento de nuestra realidad"

Consultada por este llamamiento, la presidenta de la asociación, Cintia Sancanuto, explica que en el seno de la asociación molestaron las críticas recibidas por pintar a una persona de negro para su Cabalgata de Reyes, algo que ha venido haciendo muchos años –insiste– porque en la pedanía no hay voluntarios negros. “Las acusaciones de racismo suponen una desconocimiento de la realidad de la pedanía. Nuestra migración es sobre todo rumana y latina, en El Palmar solo hay un hombre negro y me parece ofensivo pedirle que asuma este papel por el simple hecho de serlo”, dice Sancanuto.

En caso de no encontrar voluntario en la asociación no se plantean prescindir del rey Baltasar. “De momento no se ha ofrecido nadie. Vamos a darle a la convocatoria un tiempo y después valoraremos, pero si no se ofrece nadie tendremos que pintar a un vecino de la misma manera que Melchor no es una persona con una barba real ni Gaspar es pelirrojo natural”, anticipan en la asociación.