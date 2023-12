Vivir entre pisos turísticos: “Por mi escalera suben tropas de borrachos”

A principios de semana el Supremo avaló que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos en sus edificios y muchas escaleras vieron un posible remedio a lo que llaman “la plaga de los apartamentos”. No hay zona de València que se libre de esta tendencia. Los residentes la observan con perplejidad. Donde antes había fruterías o talleres ahora aparecen alojamientos para turistas que viven de espaldas a la realidad de cada código postal. Es una conquista –no tan– silenciosa. Una moda que está cambiando la fisonomía de València. Barrio a barrio. Calle a calle.

Hermanos Villalonga, 24. Benimaclet. En la planta baja de la finca de Xavi apareció un papel en septiembre anticipando obras de tabiquería y cuarto de baño. Era lo que más temían: apartamentos turísticos. La promotora demolió parte de la terraza comunitaria y alargó varias semanas la reforma pese a que el Ayuntamiento ordenó paralizarla. “Ellos van a hechos consumados. Construyen de manera ilegal porque luego es difícil revertirlo. Ahora vuelve a estar paralizada pero ya han demostrado algo: en cuanto puedan se saltarán la ley”.

Luz Casanova, 21. Sant Antoni. Debajo del piso de Inma hay un entresuelo diáfano que en 2015 el dueño convirtió en una colmena. Cinco apartamentos de 30 metros con cama, encimera y retrete. “A mí casa dan cuatro. Sus olores se filtran en las paredes y cada uno emite un ruido: el de la guitarra, el de la PlayStation, el del bebé”, narra Inma. “Un día vino el dueño llorando y me pidió que no le denunciara porque aquello era el pan de sus hijos. Luego descubrí que trabajaba en la Conselleria de Educación”. La afectada denunció y en 2019 se dictó que el entresuelo debía volver a su estado original. Desde entonces nada ha cambiado.

Pelayo, 14. La Roqueta. Patricia vive en una finca centenaria con tres pisos turísticos –uno está subdividido– copando la última planta. Llevan años instalados y son una factoría de historias para no dormir. “He visto de todo. Han arrojado la basura por el hueco de la escalera. Han tirado huevos a mi balcón. Han lanzado huesos de pollo a otro apartamento justo enfrente. He sufrido karaokes hasta las 2 de la mañana y cada fin de semana escucho una tropa de turistas borrachos subiendo por mi escalera. Al final terminarán echándome de casa”.

Planas. Ens Corts. En octubre de 2022, Carlos descubrió a unos obreros intentando quitar la uralita del patio de un bajo y les dijo que aquello debía consensuarse con la comunidad. Hicieron caso omiso. La uralita desapareció y dio paso a una lona que fue retirada en septiembre de este año: “Sopresa: habían hecho una piscina. En una semana empezó a funcionar como apartamento turístico. Estás una tarde en tu casa tranquilamente y de repente escuchas “Ueeeeee”. Una despedida de soltera con gente borracha bañándose hasta las mil. He gastado 9.000 euros en ventanas nuevas, doblado de paredes y aire acondicionado. Eran todos mis ahorros”.

El relato coral continúa. Natalia convive en Literato Azorín (Russafa) con dos pisos ilegales en una quinta planta cuyo propietario dijo que eran para amigos. “Tiene muchísimos amigos, la mayoría extranjeros”. María vive en un bloque de Santo Tomás (El Carmen) con viviendas de protección oficial y los bajos reconvertidos en apartamentos sin licencia. Josep tiene a sus padres en Poeta Monmeneu (la Saïdia) y ve sacar de la planta baja ocho contenedores de tierra al día. “No tiene permiso de obra y encima han ocupado tres plazas de aparcamiento”.

Hay más casos. Muchos más. En el registro de la Generalitat constan 5.609 viviendas turísticas censadas en València. Y el visor de oferta online actual de Visit Valencia indica que la ciudad dispone de un total de 6.809 apartamentos turísticos, un 66% ofertados en Airbnb y la mayoría ubicados en Russafa y el Cabanyal. Estos datos encierran varias historias. Hablan del turismo creciente, pero también de un daño colateral: “Familias que necesitan cambiar a un piso más grande porque empiezan a tener niños se van del barrio porque no hay vivienda para ellos. Gente que ha vivido en el barrio toda la vida”, lamenta María.

Qué dice la normativa

A nivel normativo el Plan General de València permite el uso terciario hotelero en edificio de uso mixto solo cuando el apartamento se sitúa por encima del uso comercial y por debajo del uso residencial. Por su parte, la Ley de turismo, ocio y hospitalidad de la Generalitat de 2018 establece que las viviendas turísticas deben disponer del certificado de compatibilidad urbanística expedido por el Ayuntamiento. Sin la autorización de València no hay posibilidad de montar un piso turístico. Y València no permite hacerlo en plantas superiores. De las 5.609 viviendas turísticas registradas más del 70% se inscribieron entre 2016 y 2018, año de aprobación de la ley autonómica. Después comenzaron a proliferar los bajos turísticos sin freno a la vista.

Hasta ahora. El pasado martes la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se pronunció sobre el caso de dos comunidades de Oviedo y Donosti y avaló que ambas vetaran la presencia de apartamentos turísticos en sus respectivos edificios al haber prohibido las actividades económicas en ellos. “Quiere decir que los estatutos de una comunidad no necesitan prohibir expresamente el piso turístico, basta con prohibir la actividad económica de manera genérica para que el veto sea aceptado por los jueces”, explica Ana de Sousa, jurista de la cooperativa El Rogle.

Sentimientos encontrados

Con esta carta bajo la manga, todas las fuentes consultadas para este reportaje –una decena de fincas– afirman que ya han empezado a estudiar cómo introducir en los estatutos de sus comunidades la prohibición de la actividad económica en sus fincas. Celebran que la jurisprudencia empiece a ofrecerles un alivio. Y también aplauden que la plataforma ciudadana denominada “la Mataobras” esté teniendo tanto éxito entre los afectados por las viviendas turísticas de todos los barrios de la ciudad.

Pero al mismo tiempo recelan del contexto y a menudo sienten que la protesta en los medios no sirve para nada. Entre otras cosas, porque la sanción urbanística del Ayuntamiento es de 600 a 3.000 euros –la multa de la Generalitat puede llegar a los 600.000 euros, pero normalmente se denuncia en el consistorio–. “Nosotros denunciamos uno de los pisos del quinto. Cuando llegó la notificación ya estaban haciendo otro contiguo. Fue hace un año y siguen funcionando. No parece que denunciar sirva de mucho”, dice Natalia sobre unos pisos ilegales de los que no hay cifra oficial, aunque Compromís hablaba de 6.000. “Existe un régimen para hacer que la administración cumpla, el contencioso administrativo. La gente piensa que no tiene sentido luchar contra un gigante, pero sí lo tiene. Los abogados especializados ganan la mayoría de sentencias”, responde Ana de Sousa.

Menos positiva es la jurista en su pronóstico de la situación: “El futuro es complicado. A menudo pensamos que el problema está solo en los grandes tenedores, y eso es un problema grave, pero no es el único. Cada vez vemos más personas particulares que se gastan los ahorros de su vida para comprar un piso y ponerlo en alquiler turístico. La cuestión regulatoria vendrá cuando haya una mayoría social que la exija gobierne quien gobierne. Sin embargo, socialmente este tema se concibe más como oportunidad de negocio que como amenaza para los barrios. Y eso es preocupante”.