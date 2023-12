Más allá de la treintena de eventos principales y más de trescientas acciones preparadas o la ceremonia inaugural prevista para el 11 de enero, el nuevo equipo de gobierno municipal se plantea como promesa para la capitalidad Verde Europea, como legado de la misma, y en palabras de la propia alcaldesa, María José Catalá, "no inventar algo nuevo, sino culminar". Dicho de otra forma, no crear un nuevo jardín, por poner un ejemplo, sino completar las asignaturas pendientes. Y éstas pasan por dos obras en proceso: "acabar el Parque Central, que será nuestro nuevo Gigante Verde" y "concluir el Jardín del Turia con la desembocadura". Y con un último objetivo: "conseguir que la Albufera sea declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco", una eterna reivindicación "en la que puedo asegurar que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat estamos en la misma sintonía para avanzar en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) que se requieren para que nuestra Albufera consiga esta declaración".

Del lago se refirió también la alcaldesa asegurando que su actual situación se debe, prácticamente en su totalidad, la "la falta de aportes hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ese es el primer y más importante paso. Y a partir de ahí, las medidas de protección contra los vertidos y todo aquello que sea necesario. Porque, en estos momentos, la Albufera está en un momento de ahora o nunca y sólo si somos capaces de articular las medidas, dentro de veinte o treinta años podremos seguir disponiendo de la Albufera tal como la entendemos. He solicitado una reunión con la Ministra Ribera para abordar la situación. Con los 14,51 hectómetros autorizados por la Confederación no se evita la degradación de los sistemas naturales del humedal y de su biodiversidad, así como tampoco las afecciones a las actividades tradicionales, como son la pesca y la agricultura”.

La marca: València Sostenible

"València Sostenible" es la marca con la que se extenderá la condición de capitalidad verde, obtenida la pasada legislatura, en octubre de 2022, y en cuyo vídeo de presentación se incide en aspectos como el Jardín del Turia, la dieta mediterránea, las bicicletas, el deporte al aire libre, las tortugas marinas, la Albufera o la playa. Una gestión que se nota que va a capitalizar la propia alcaldesa y que también le ha servido, en ese sentido, para reivindicar sus políticas. "La política verde se puede hacer sin radicalismos y consensuando. Es la sostenibilidad amable, sin radicalismos, en la que se hace caso a la ciudadanía". O a los técnicos, porque en el encaje de la ampliación del puerto dentro de esta capitalidad, aseguró que "hacemos y asumimos lo que dicen los técnicos del Gobierno de España. Yo no soy quien para cuestionar aquello que no sé. Y me fio de unos técnicos de una administración que, además, no trabaja para un gobierno de mi partido. Y si dicen que la ampliación, acompañada de medidas correctoras, no afecta la sostenibilidad, no me tengo por qué oponer a ello". Y también aprovechó para defender posturas propias de la más rabiosa actualidad: "puedo enumerar capitales verdes europeas que tienen transporte público transitando por sus centros. Hamburgo, Nantes, Lisboa, Vilna..."

Inauguración y conferencia internacional

El caso es que la Capitalidad Verde Europea, tiene esbozada su estrategia. De los actos organizados a lo largo de todos los meses del año, habrá 30 de ellos que serán eventos centrales y otros 20 eventos amplificadores. Arrancará los días 11 y 12 con la ceremonia inaugural en el Palau de la Música, en el que estarán presentes los alcaldes de las anteriores ciudades que han conseguido esta distinción, representantes europeos y repesentantes de las poblaciones del área metropolitana y tendrá su punto culminante en junio, con el Gran Evento del Clima: la Cities Mission Conference 2024 de la Comisión Europea. Se trata de una conferencia de máximo nivel internacional sobre el clima, que cada año reúne a representantes de alto nivel a escala local, nacional y de la Unión Europea para continuar avanzando en el camino de las ciudades hacia la neutralidad climática. Para debatir sobre el asfalto, el uso del agua, la eficiencia en la edificación... y en el que se elaborará un decálogo de compromisos, la Carta Verde València 2024 "que queremos entregar a Europa y al mundo".

El calendario incluye eventos ya existentes que tendrán la versión verde (Fitur, Fallas, Gran Fira, Iberflora, Tastarrós, Maratón, Semana de la Movilidad sostenible...) y otros que se incorporan (Foro de la Economía Circular, Foro Urbano Valencia 2030, Encuentro de Expertos en Sistemas Alimentarios urbanos, Feria del Consumo Responsable...) , así como realzar determinados días internacionales (del Desperdicio Alimentario, de la Alimentación Sostenible, de la Concienciación sobre el Ruido...).

El Ayuntamiento quiere implicar a la sociedad civil en el compromiso de la Capitalidad Verde, y que no sea sólo un programa de actos de un año sino que tenga frutos en años venideros. “Nuestra idea pasa por celebrar esta capitalidad mucho más allá de los 366 días del año que viene, que se quede para siempre. Queremos sembrar muchas acciones que den sus frutos durante las próximas décadas, vamos a llenar los más de 3.000 alcorques vacíos de la ciudad y llegar a 10 metros cuadrados de zona verde por vecino".