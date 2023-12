El concejal socialista Borja Sanjuán ha exigido a María José Catalá que rectifique los Presupuestos del Ayuntamiento de València de 2024 e incorpore partidas suficientes que cubran el incremento salarial del 3%, la aportación de la Emtre y añada una previsión de los gastos extraordinarios que va a generar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a los ayuntamientos a atender sin dilación todas las expropiaciones. “El Partido Popular nos dejó uno de los ayuntamientos más endeudados de España y ha recibido en herencia, por contra, el ayuntamiento más saneado. Pero en un solo año, la señora Catalá está camino de llevarnos de nuevo a una situación de quiebra. Porque no solamente ha tenido una actitud muy irresponsable perdonando impuestos a quienes más tienen sino que, además, no ha presupuestado la subida salarial de los funcionarios ni la aportación a las entidades metropolitanas sino que al mismo tiempo se ha inventado ingresos ficticios por venta de solares que sabe que no va a vender. Y todo para cuadrar las cuentas a martillazos”, ha denunciado Sanjuán.

"Irresponsabilidad fiscal" El edil ha señalado que, por culpa de esta “irresponsabilidad fiscal de Catalá”, València corre ahora el riesgo de no poder atender el agujero que va a generar la sentencia del Constitucional sobre las expropiaciones. “El presupuesto se enfrenta a una situación en la que cualquier persona que esté pendiente de una expropiación en la ciudad de València va a poder reclamársela al Ayuntamiento. Y esto, habiendo sido tan irresponsable a la hora de presupuestar, puede suponer un problema para la sostenibilidad del Ayuntamiento”, ha recalcado. Cambio legal Sanjuán ha recordado que la sentencia del Constitucional tumba definitivamente la medida que incorporó el Partido Popular en la LOTUP de 2014 y que permitía a los Ayuntamientos dilatar el pago de las expropiaciones rogadas. “Catalá no puede seguir el mismo camino irresponsable que está siguiendo el PP en todas las administraciones que dirige. El mejor favor que les puede hacer a los valencianos y valencianas es volver a la sensatez, descartar la estafa fiscal por la que ha privado a la ciudadanía de 70 millones de euros en inversiones y poner sobre la mesa unos presupuestos solventes que den cobertura a todas las necesidades como el pago de las expropiaciones. Y lo debe hacer sin hacer trampas y sin provocar un agujero en las cuentas”, ha dicho. “No hay nadie como el Partido Popular para recibir un ayuntamiento saneado y acabar con esos buenos datos económicos en unos pocos meses”, ha finalizado.