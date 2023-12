"Las empresas participantes están relacionadas entre sí en cuanto a su titularidad, y en los presupuestos que han presentado las diferencias en precio son mínimas" ha asegurado el Grupo Municipal Compromís a cuenta de la Cabalgata de Reyes que ha de celebrarse el próximo mes de enero y en la que, aseguran, han encontrado un rimero de irregularidades.

"El concejal Carlos Galiana pidió tres presupuestos a tres empresas con vinculaciones entre ellas" aseguró el PP hace dos años, a cuenta de la Cabalgata de Reyes celebrada dos meses antes.

El festival infantil del 5 de enero llega nuevamente con oro, incienso y Antifraude, que es donde, como en aquel momento, y por el mismo motivo -o, por lo menos, por uno de ellos-, pero diferentes nombres, acabará el festejo. En este caso, con los papeles cambiados. Los antes denunciantes ahora denuncian uno de los puntos de fricción, pero introducen a la nueva concejala de Fiestas en una serie mayor de conceptos para los que reclaman que la Agencia actúe.

Una reunión antes de adjudicarse

El concejal Pere Fuset, ha denunciado ante la Agencia Antifraude el contrato de coordinación de la Cabalgata de Reyes ya que, según ha explicado el propio Fuset, “hemos detectado un caso de posible fraude en la contratación con indicios escandalosos que merecen una investigación”. Éste hace referencia a lo que considera vinculación entre las empresas participantes en la misms y a mas cosas. Por ejemplo, a que no les cuadran las fechas en lo que debe ser un procedimiento normal y limpio: "la concejala de Fiestas anunció en agenda pública municipal que se reunía con el coordinador de la Cabalgata cuando aún no se habían pedido los tres presupuestos preceptivos para su contratación ni se contaba con el informe necesario de los técnicos municipales en el que se dice qué propuesta es la más económica. El 16 de noviembre se celebró la reunión anunciada en la agenda, mientras que los presupuestos no se pidieron hasta el día 20 y no se emite el informe técnico de valoración de las ofertas hasta el día 30".

"La concejala tiene poderes de predicción del futuro, o..."

Fuset también dice que la concejala “nos confirmó por escrito la empresa que se ocuparía de la organización sin que los presupuestos hubiesen sido evaluados por los técnicos, de forma que, o la concejala tiene poderes de predicción del futuro, o estamos claramente ante “una irregularidad”.

Por todo ello, Fuset ha instado a la Agencia Valenciana Antifraude a investigar estas circunstancias. Un aspecto más que se suma a las quejas previas por el contenido: "no sólo se ha usado la cabalgata de reyes para que PP y VOX apliquen el sectarismo más rancio e incoherente que censura a los personajes valencianos de la cabalgata, sino también para capear la ley de contratos".

Por último, Fuset también ha denunciado que este año se ha pagado a esta empresa concreta por un evento más dinero del que en el pasado se abonó para dos actividades de Navidad, puesto que en el importe de 17.799 euros de la empresa responsable de la coordinación de la Cabalgata de Reyes no cubrirá Expojove como años anteriores.

Respuesta de Vox: "Todo se ajusta a derecho"

En respuesta a las informaciones vertidas por Compromís, la concejal de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha apuntado que es importante destacar que “todo el proceso se ajusta a derecho”. “Entendemos que el Señor Pere Fuset esté molesto porque los valencianos le hayan relegado a la bancada de la oposición, pero eso no lleva implícito tergiversar la realidad. Le recordamos que no todos hacemos uso de las praxis que se han venido realizando en los 8 años de gobierno anterior y quizá por ello no acabe de entender la lógica de realizar los procesos públicos ajustados a derecho”, ha recalcado Gil.

En relación a las acusaciones vertidas, la edil ha señalado que “procedemos a explicar el procedimiento de este contrato público por si así le aclaramos las dudas que pueda tener el Sr. Fuset”. “La moción para iniciar el expediente para la coordinación de la Cabalgata de Reyes se firmó el 17 de noviembre. Tres días después, el 20 de noviembre, se remitieron las invitaciones a posibles empresas participantes, cuya respuesta, de manera individual, con sus propios presupuestos, se recibieron el 21 de noviembre”.

“El siguiente paso, el informe técnico de valoración de las ofertas, está fechado a 30 de noviembre, mientras que la resolución fue firmada por la Concejal de Fiestas, el pasado 7 de diciembre. Una vez detallado, se puede ver que no hay fraude ni indicios ninguno que justifiquen ser motivo de investigación”, ha aclarado Mónica Gil.