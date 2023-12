La portavoz socialista Sandra Gómez ha anunciado que el PSPV de la ciudad de València va a presentar una moción extraordinaria al pleno del miércoles para que la alcaldesa María José Catalá acate la resolución del Síndic de Greuges y de manera urgente dé participación a los concejales socialistas en las comisiones del ayuntamiento, ampliando el número de estas comisiones, y para garantizar los derechos de los concejales de la oposición. Asimismo, la lideresa del PSPV ha advertido que como tienen poca confianza en que la alcaldesa acete el mandato del Síndic, por eso, el grupo socialista presentará un recurso de nulidad ante el propio consistorio para que se consideren nulos los acuerdos adoptados en el primer pleno de la corporación donde entre otras medidas se redujeron las comisiones municipales de 7 a 5, lo que provocó, que los regidores socialistas se quedaran fuera de estos órganos de representación política, institucional y ciudadana.

Tal como publica hoy Levante-EMV y según explica la moción de los socialistas, con fecha del 28 de julio de 2023, se celebró una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de València en el que, entre otros asuntos, quedó aprobado el acuerdo de creación de las Comisiones Permanentes Ordinarias. A través de este acuerdo, el pleno Ayuntamiento de València aprobó la creación de un total de 4 comisiones informativas del pleno a la que se añade la Comisión Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Esto supone una reducción de 2 comisiones informativas respecto al anterior mandato (2019-2023) donde había un total de 6 y, de forma simultánea, se acordó reducir de 9 a 7 el número máximo de concejalas y concejales que puede integrar cada una de las comisiones.

Por tanto, con la nueva organización aprobada por el pleno, tan solo 28 concejalas y concejales de los 33 que integran el Ayuntamiento de València podrán participar en alguna de las comisiones informativas (…) entre todas las cuatro comisiones informativas creadas en el Pleno del día 28.7.2023, el PP tendrá derecho a designar 13 concejales sobre un total de 14 electos (siendo el restante la Alcaldesa); al Grupo Municipal Compromís se le asigna 8 concejales sobre un total de 9 electos; al Grupo Municipal Socialista se le asignan 4 concejales sobre 7 electos y, al Grupo Vox se le asigna un total de 4 concejales sobre 4 electos.

El resultado del acuerdo de creación de las Comisiones Permanentes Ordinarias hace materialmente imposible la garantía de los derechos que conforman el núcleo indisponible de los concejales y concejalas que no son miembros de esas comisiones (…) pues "existen un mínimo de 4 concejales o concejalas cuya participación en comisiones informativas con voz y voto, así como las posibilidades de control e iniciativa que se derivan de la misma, deviene imposible". Entre esos concejales corresponden 3 concejales y concejalas al Grupo Socialista y 1 al Grupo Compromís, "que se encuentran en estos momentos ante el impedimento para el ejercicio de ese núcleo indisponible de sus derechos y funciones (…)”.

Así las cosas, la portavoz Sandra Gómez ha valorado polìticamente "el tremento varapalo" que a su juicio le ha dado el Síndic Ángel Luna a María José Catalá. En este sentido, la lideresa socialista ha señalado: "Este tremendo varapalo del Síndic a Catalá le recomienda y exige cambiar el acta del pleno de constitución del Ayuntamiento de València". Esta decisión de modificar la "estructura" del ayuntamiento "fue la primera decisión que tomó Catalá como alcaldesa" y el Síndic deja claro que es "una decisión arbitraria" porque "vulnera la Constitución Española, porque vulnera los derechos de los concejales de la oposición y vulnera los derechos de las personas que votaron a estos representantes". Tal como especifica la resolución del Síndic "si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático".

El alto comisionad de les Corts considera además que la competencia del Pleno "para fijar discrecionalmente el número de comisiones informativas permanentes y de personas integrantes en las mismas no es absoluta". Por una parte, "no puede ser arbitraria porque el artículo 9.3 de la Constitución lo prohíbe. Y por otra, el ejercicio de esta potestad discrecional tampoco puede limitar o dificultar en exceso el derecho fundamental de los concejales a la participación en la gestión de los asuntos públicos".

Por su parte, el coportavoz socialista Borja Sanjuán ha criticado a Catala por haber instaurado "una estructura caciquil" en el Ayuntamiento de València, una estructura en la que no se están "respetando los derechos de la oposición y por tanto de las personas que han votado a la oposición". Tanto es así que también se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española y "los derechos de participación" de los munícipes. "Hasta el punto que desde julio el pleno funciona con una estructura que vulnera los derechos de representación y esto puede traer consecuencias muy graves". Sanjuán advierte que Catalá debería acatar ya el mandato del Síndic y no agotar el mes que tiene para presentar nuevas alegaciones a la citada resolución. Para el concejal del PSPV, la alcaldesa "está en un callejón sin salida" y se enfrenta además a "un proceso de nulidad de derechos" pues si no acata la resolución, el grupo socialista presentatá este recurso ante el ayuntamiento por la vía administrativa y luego acudirá a la vìa judicial. Además, como ha explicado Sanjuán, este recurso de revisión de nulidad por los acuerdos adoptados en este primer pleno obliga al ayuntamiento a recabar un informe del Consell Jurídic Consultiu, que deberá dictaminar sobre la legalidad de la medida adoptada por Catalá.