Badenas asegura que no hay delito detrás del descuadre de 17.000 euros en la contabilidad de Vox

El informe de la Intervención General del Ayuntamiento de València sobre las irregularidades detectadas en la contabilidad de la aportación a los grupos municipales que advierte de la existencia de 17.000 euros sin justificar por parte de Vox ha centrado hoy uno de los primeros puntos de debate del pleno ordinario del Ayuntamiento de València, el último del año, en el que han salido adelante los presupuestos municipales para 2024.

El concejal socialista Borja Sanjuán ha reclamado a la formación que lidera Juanma Badenas la devolución de esos casi 17.000 euros sin justificar que "estaban desaparecidos" de la contabilidad en julio. "Si como aseguran no los han gastado y por eso no los han justificado para qué los sacaron", ha apuntado el socialista quien ha recordado a Vox que "va a ser difícil justificar la aparición de un dinero que en julio no estaba", al tiempo que ha advertido de que "no lo pueden justificar después con aportaciones". Para Sanjuán está claro que "la alcaldesa tiene que solicitar el reintegro de lo no justificado", al tiempo que se ha preguntado "de dónde va a salir ese dinero que ni está justificado ni en la cuenta.

La concejal Eva Coscollá (Compromís) ha señalado que el informe de Intervención destaca que la contabilidad de todos los grupos está bien menos Vox, al que pide rigor y transparencia. "El diario de operaciones presupuestarias que han presentado es un completo desastre, con gastos que aunque menores no están justificados".

El portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha respondido que "somos los primeros interesados en que se presenten las cuentas de manera regular", si bien ha apuntado que los hechos señalados por el informe de Intervención se refieren a la legislatura 2019-2023 "de la que no formamos parte tres de los cuatro concejales actuales". Pepe Gosálbez, que si formaba parte del grupo anterior y sigue en el nuevo, no ha hecho ninguna intervención en el debate, al que ha asistido como público el anterior concejal de Vox, Vicente Montañez, que denunció en Fiscalía a su propio partido por intentar controlar las aportaciones de los grupos municipales en la anterior legislatura.

Badenas ha quitado importancia al tema y calificado de "desmesurada" la reacción del PSPV. "Hay un descuadre contable, que se tiene que resolver y se va a resolver con justificantes o con la aportación del dinero no gastado, pero no hay delito".

Según Badenas el grupo está realizando las averiguaciones por las irregularidades en las que haya podido incurrir alguna persona y anunciado que "antes de que acabe el año se regularizará". "Todo lo demás (en alusión a la denuncia del PSPV sobre financiación irregular del partido) son elucubraciones", ha dicho Badenas

Sanjuán ha recordado a Badenas que "una cosa son sus ajustes internos y otra las aportaciones de dinero público", aunque correspondan a la legislatura anterior, al tiempo que ha echado en falta de apoyo a Pepe Gosálbez, que era el portavoz del anterior grupo. Badenas ha respondido que Gosálbez "es mi amigo" y tiene "mi apoyo y confianza".