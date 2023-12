Las compras de Navidad revierten tendencia y se recupera la venta física en València

La campaña de Navidad encara su primera gran recta. No final, porque siempre quedará el último capítulo con los Reyes Magos, pero sí su primera gran etapa. Durante los próximos días se acentuarán las ventas de cara a la noche del 24 y mañana del 25, en que se destape la primera gran tanda de regalos. Y con casi un mes de recorrido, los comercios empiezan a extraer las primeras conclusiones. Y como pocos medidores hay mejores que el de los Comerciantes del Centro, éstos hablan de unos cambios sustanciales en contenidos y continentes. El más llamativo, seguramente, que, tal como asegura el presidente de la asociación, Borja Ávila, «la tendencia a la vuelta a la compra física». El gusto por volver a salir a la calle, que no cabe duda se ha notado este año y que viene en consonancia con lo visto en otros grandes acontecimientos ciudadanos. De esta manera, las calles del centro han generado un flujo de personas que no ha hecho más que llamar la atención. Acentuado además en la prolongación en el tiempo. «Hay un evidente cambio de hábitos de compra del consumidor, que sale a hacerlo con mucha antelación. Esto quiere decir que muchas compras del mes de noviembre con ya correspondientes a la campaña de Navidad. Empezamos ya antes incluso del Black Friday». Y sobre todo, esa vuelta a la compra física, que recuperará terreno respecto a la adquisición on line que, de todos modos, llegó para quedarse.

86 Una campaña fundamental «La Campaña de Navidad siempre es fundamental para el comercio urbano, pues supone entre un 20% y un 30%. de las ventas y este año es crucial, atendiendo al impacto de la inflación. La verdad es que nos la jugamos. Tenemos la suerte de contar con una oferta comercial potente, muy estructurada y diversa, además de ser un centro de atracción y aterrizaje para los flujos turísticos, y todo esto ayuda al centro en general». Un centro que no ha tenido un fin de semana que no haya estado extraordinariamente animado, incluyendo el del puente, donde hubo una salida notable de ciudadanos. Más lujo y low cost No es la única tendencia que se contempla en el nuevo mapa, que está caracterizado también por la inflación. A la misma hay que achacar, seguramente, la polarización en el consumo. "Se detecta un aumento en las marcas y bienes de lujo y, simultánemamente, en las tiendas más baratas. Hay una franja central que sufre más. El poder adquisitivo alto y el low cost son los que más compras están haciendo». 46 Se vuelve a "comprar frío" También llama la atención el tipo de compras. Lo último está viniendo acompañado de la propia meteorología. Con la llegada del frío -moderado, pero frío al fin y al cabo- se ha notado una inusitada animación en un sector que no había podido animarse antes como el del equipamiento, prendas textiles y de confección. Para la asociación, la llegada del transporte público tanto a la plaza de Ayuntamiento como a la del Mercado Central se ha visto con buenos ojos, al acercar las líneas a sus zonas de más influencia.