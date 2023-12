El concejal de Vox José Gosálbez y miembro del gobierno municipal de PP y Vox tendrá dedicación exclusiva al 100% como regidor en el ayuntamiento y al mismo tiempo podrá ejercer como abogado en el ámbito privado. Esto será posible tras votarse en el pleno esta compatibilidad institucional y profesional y decidir el voto de calidad de la alcaldesa María José Catalá pues los 16 concejales de la oposición votaron en contra y los 16 de PP y Vox a favor, con el matiz de que el propio Gosálbez no podía participar.

En la misma votación, todos los concejales de la corporación estuvieron de acuerdo con que los socialistas Sandra Gómez y Borja Sanjuán puedan compatibilizar su labor como concejales en la oposición con la docencia. Lo mismo que los regidores del PP Carlos Mundina y Rocío Gil, que obtuvieron el beneplácito de todos sus compañeros para realizar alguna actividad profesional, de escasa importancia, al margen de gestionar los intereses de los valencianos en el ayuntamiento.

Tal como defendió la regidora socialista Elisa Valía, Gómez, Sanjuán, Mundina y Gil, han mostrado "con toda transparencia" cuáles son las actividades para las que han pedido la declaración de compatibilidad con su ejercicio en las concejalías que les corresponden, sin embargo, Gosálbez, a juzgar de la oposición no lo ha hecho. Los cuatro concejales citados además no perciben ingresos importantes por estas funciones al margen del ayuntamiento pero como insistió Valía, en el caso del concejal de Vox, "no lo podemos saber porque no lo ha comunicado públicamente". En esa línea, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha señalado que es legal que Gosálbez solicite la dedicación en exclusiva al 100% para ejercer como concejal del ayuntamiento y también desempeñe sus labores como abogado en el ámbito privado. El problema es que estamos "ante una cuestión de falta de oportunidad política" porque no hay materialmente suficientes horas en el día, vino a explicar Puchades, para que el regidor del gobierno municipal pueda atender las dos cuestiones.

El propio José Gosálbez argumentó que lo aprobado en el pleno está "dentro de la legalidad" y avalado por el secretario municipal, al tiempo que acusó a los concejales del anterior gobierno de Ribó de haber hecho lo mismo. Con todo, tampoco explicó en el pleno, más allá de recordar que es letrado desde hace 30 años, qué actividades concretas va a desempeñar al mismo tiempo que ejerce como responsable municipal de l'Albufera, Mayores, Sanidad y Consumo. En la réplica, Valía le afeó a Gosálbez, "que sus socios de gobierno del PP, no le obliguen a mostrar públicamente cuáles son los ingresos que prevén ingresar por sus actividades como abogado ya que eso les permite "que la señora Catalá no tenga que explicar qué ingresos percibe de la VIU, universidad que ella privatizó; y que el señor Olano, tenga que explicar lo mismo". "Señor Gosálbez, sus socios del PP le están utilizando", zanjó Valía.