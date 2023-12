El pleno ordinario del Ayuntamiento de València, y la posterior sesión extraordinaria, que se ha desarrollado hoy durante casi 11 horas ininterrumpidas en la Diputación de València, por las obras en el hemiciclo municipal, ha dejado varias anécdotas curiosas y frases llamativas pronunciadas por los concejales del gobierno municipal (PP y Vox) y por la oposiciòn (Compromís y PSPV). La jornada ha sido agotadora para los concejales y para la prensa. Pero en algún momento ha habido humor, y otras, tensión. Por ejemplo, en un momento en el que la concejala de Hacienda María José Ferrer estaba ejerciendo como presidenta accidental de la sesión, advirtió a sus 32 compañeros de corporación municipal. "Por favor ser rápidos en vuestras intervenciones porque aquí a las 7 de la tarde los técnicos se van y nos quedamos sin agua y sin luz". Esto lo ha dicho en torno a las 17 horas, hora en la que aún faltaban por debatirse las mociones urgentes y no se había iniciado el pleno extraordinario sobre movilidad forzado por Compromís. Ferrer quería aclarar que como el ayuntamiento está de prestado en la Diputación pues claro los concejales de la capital tienen que estar a lo que diga el personal de la institución provincial.

Luego lo cierto es que el pleno extraordinario se prolongó mucho más de las 19 horas y los responsables de la Diputació abrieron la mano.

Otro momento algido del debate estuvo a cargo de Giuseppe Grezzi, quien defendió una moción sobre la EMT y solicitó que no se sigan enviando las nuevas rutas de los autobuses por la calle San Vicente. El regidor de Compromís aprovechó su discurso para colar el calificativo humorístico que ya de ha acuñado en las redes sociales para referirse a la alcaldesa María José Catalá: "María Coché Catalá". Este calificativo se debe, según comentó el propio Grezzi, a que el gobierno de Catalá y de su concejal de Movilidad Jesús Carbonell, "es el gobierno del coche y el gobierno del tráfico privado".

Más contundente estuvo el popular José Marí Olano, el concejal de Grandes Proyectos, que gestiona los asuntos de la Marina. Olano reapareció en el pleno ordinario, con un tono muy duro, para defender cómo ha gestionado la nueva concesión de la dársena el equipo de Catalá. En un momento de su relato dijo textualmente: "Con varias personas que he hablado sobre la Marina -afirmó Olano- me han dicho: el anterior gobierno os ha dejado un merder con esto de la Marina". Más directo no se podia decir. Como cuando añadió el propio Olano, que a él que le da "miedo el agua", le ha correspondido gestionar la Marina. "No me jodas", adicionó como coletilla Olano que estuvo muy liberado en sus intervenciones.

En otra moción de urgencia presentada por el PSOE, para debatir sobre la resolución del Síndic de Greuges sobre la organización de las comisiones en el Ayuntamiento de València, el concejal Juan Carlos Caballero del PP calificó "de ley mordaza" la que los socios del exGovern del Rialto cuando aprobaron el reglamento que regula las citadas comisiones. Luego se llevó un revolcón de Sandra Gómez que lo acusó "de ponerse chulo" con uno de sus compañeros del grupo socialista. Por último, en el pleno también se acusó al PP y Vox de "censura" por parte de la concejala Lucía Beamud (Compromís) y de Borja Sanjuán (PSOE) cuando se suscitó el debate sobre el pintado de un mural que denunciaba el genocidio en Palestina y que operarios municipales borraron en una casa privada de Benimaclet, sin permiso de su propietario.