El PP con apoyo de Vox han rechazado en el pleno ordinario de hoy una moción del concejal del PSPV, Javier Mateo, instando al Ayuntamiento de València a reclamar a la Autoridad Portuaria de València que paralice la "privatización" de la gestión del espacio de la Marina de València, en relación a la licitación del contrato para la gestión de los amarres de la marina y de los espacios de uso terciario. Los socialistas han solicitado con apoyo de Compromís pero sin éxito al sumar solo 16 votos frente a los 17 del gobierno conservador que el Ayuntamiento de València que "no renuncie a la titularidad de espacios en La Marina y solicité formalmente la formalización de un nuevo convenio que aborde la cesión gratuita a la ciudad de los mismos, no integrados en los usos portuarios, o en su defecto su adscripción a un órgano en el que tenga participación y poder de decisión".

El concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, ha asegurado que el anterior gobierno entregó la Marina "hecha un 'merder'", expresión que algunas personas le refirieron sobre el espacio a su llegada a la concejalía. A lo que Mateo ha respondido con otra expresión en valenciano acusando a la alcaldesa de "pegar la cabotada" con el puerto.

Olano ha justificado la cesión a 50 añow de este espacio náutico-deportivo, que hasta ahora gestionaba el Consorcio València 2007, al puerto porque los ayuntamientos "no saben gestionar marinas y el puerto si". Un contrato en el que ha asegurado se incluyen espacios de tierra, algo "lógico y normal" en las concesiones de este tipo de espacios que, en ningún caso, ha dicho se han gestionado de otra forma que no sea una concesión. Marí Olano ha justificado igualmente la llegada de empresas multinacionales para gestionar los amarres, aunque ha querido insistir en que no se privatiza ningún espacio.

El exalcalde, Joan Ribó, por su parte ha destacado que el puerto rentabilizará los amarres para pagar la ampliación del puerto y ha asegurado que Catalá retrocede en relación a la Marina como no lo ha hecho antes ningún alcalde, ni Ricard Pérez Casado, ni Rita Barberá, ha recordado.

En la moción los socialistas también proponen que el ayuntamiento asegure su presencia, decisoria, en la toma de decisiones en un órgano de gestión unitario todo lo referente al desarrollo y gestión de La Marina de València como enclave estratégico de la ciudad de València. Hay que recordar que la Marina de València lleva dos años, desde la condonación de la deuda de la Copa del América, pendiente de un acuerdo de gestión entre el puerto y la ciudad.

En la moción Mateo recuerda que en los últimos años en La Marina de València, a través de la colaboración y el diálogo entre diversas entidades públicas y privadas, se han producido significativos avances en la transformación de un enclave estratégico para València y su modelo económico, deportivo, cultural y social. Un desarrollo en continua evolución que se ha visto truncado tras la cesión de la alcaldesa, María José Catalá, ante la Autoridad Portuaria de València (APV) al ceder casi la mitad de La Marina para su privatización.

El pasado 5 de diciembre, la alcaldesa y la presidenta de la APV, Mar Chao, presentaron la concesión administrativa de ocupación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte de La Marina, en el puerto de València, que se adjudicará por un plazo de 35 años prorrogables hasta 50 años. En las bases no solo se incluyen los 950 amarres de embarcaciones de recreo, sino también 275.000 m2 de superficie, lo que equivale casi a un 47% del conjunto del recinto náutico, en los que se podrán desarrollar usos terciarios, como tiendas y zonas de restauración. Para los socialistas el acuerdo supone una "derrota histórica" para València. "Todos los gobiernos de la ciudad de València han tratado de recuperar el frente marítimo para el uso ciudadano y urbano", ha recordado Javier Mateo.

En su moción, los socialistas recuerdan que en1986 se firmó un Convenio de Colaboración sobre la ordenación urbanística del entorno portuario y su relación con la ciudad y en 1997, se firmó el Convenio de Cooperación potenciando la estrategia de abrir la ciudad al mar, con el proyecto denominado “Balcón en el Mar”. En 1999, se resolvió desafectar del dominio público portuario determinados bienes de la zona de servicio del Puerto circundantes a la Dársena Interior del Puerto y en 2003 la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de València de los terrenos desafectados y los Tinglados 2, 4 y 5 al Ayuntamiento de València.

En 2013 se suscribieron convenios con la cesión en propiedad gratuita de determinados bienes y la renovación del marco de colaboración existente. Y finalmente en 2021 se permitió la cancelación anticipada de la deuda por parte del Gobierno. Sin embargo, en una respuesta facilitada a los socialistas, el concejal de Patrimonio, José Marí Olano, asegura que la ciudad "no es titular de ningún bien inmueble en La Marina de Valencia cuya cesión de uso a terceros se realice mediante concesión, ya que todos los bienes municipales son de naturaleza patrimonial".