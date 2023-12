El último pleno ordinario del año del Ayuntamiento de València ha dado luz verde a las primeros presupuestos del gobierno de PP y Vox liderado por Mª José Catalá que ascidenden a 1.116 millones de euros (1.241 incluyendo organismos autónomos), crecen casi un 8% y llegan acompañados de una importante rebaja fiscal. Un presupuesto que no ha tenido en cuenta ninguna de las 500 alegaciones que han presentado los grupos de la oposición (100 Compromís y 400 el PSPV), que advierten de que el “sablazo fiscal" del PP solo favorece a los más ricos y acarreará "recortes" presupuestarios a futuro, en palabras de Joan Ribó. La rebaja del IBI, el Impuesto de Actividades y las plusvalías supondrá una merma de 50 millones de euros para las arcas municipales. "No será sostenible en el tiempo", advierte el exalcalde. Para los populares, sin embargo, la medida es un "alivio fiscal sin precedentes" que supondrá, entre otras medidas, que 400.000 valencianos podrán ahorrarse 70 euros en el recibo del IBI el año proximo y con el que además, ha dicho la concejala de Hacienda, Mª José Ferrer San Segundo, "cumplimos el mandato recibido de las urnas".

El concejal socialista Borja Sanjuán, que ha destacado que el anterior gobierno progresista dejó el ayuntamiento "más saneado de España", ha calificado de "tramposos" los presupuestos para 2024 del gobierno de Catalá al que cuestiona por renunciar al aumento salarial de la plantilla o recortar la partida para la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos. Sanjuán ha criticado al gobierno de PP y Vox por su afán por "desmontar los proyectos de los otros", en alusión a la política de reversión en materia de movilidad, que será además objeto hoy de un pleno extraordinario en el que se debatirán varias mociones de la oposición relacionadas con la reversión del espacio ganado para el peatón, la zona de bajas emisiones y las políticas en el Parque Natural de la Devesa.

Tras la aprobación de la ordenanza fiscal, con los votos en contra de PSPV y Compromís, se ha debatido el punto de los presupuestos municipales. La concejala de Compromís, Eva Coscolla, ha justificado el voto en contra de su grupo porque se trata de unos presupuestos "sin ideas innovadoras para el avance económico y social de la ciudad, continuistas de lo que ya se estaba haciendo". Además, ha criticado Coscollá, "pegan el tijeretazo por puro sectarismo a las ayudas a los sindicatos, pero mantienen la de los empresarios, o entidades de cooperación al desarrollo laicas".

La portavoz socialista, Sandra Gómez, por su parte ha reprochado a PP y Vox que hayan quitado subvenciones a entidades que trabajan con personas mayores, algunas que dependen de Vox, como "Amics de la Gent Major", que se queda sin 10.000 euros. Gómez ha cargado contra Vox por el tijeretazo a las subvenciones. "Llegaron anunciando que acabarían con los gastos en mariscadas y ahora no son capaces de justificar donde están 17.000 euros de la aportación municipal al grupo municipal", ha recordado la concejala socialista en alusión al informe de intervención, que hoy ha pasado por el pleno, que señala irregularidades en la contabilidad de Vox que dejó dicha cantidad sin justificar de la anterior legislatura.

La concejala de Hacienda ha respondido a las críticas de la oposición asegurando que sus alegaciones son "el catálogo blanco sobre negro de ocho años de incumplimientos". Citó algunas peticiones realizadas por la oposición como la recuperación del Casino del Americano o la antigua fábrica de la Ceramo o la de una partida presupuestaria para la edificación de las parcelas municipales destinadas a vivienda pública, todas cuestiones pendientes desde hace ya años. San Segundo, quien ha pedido "humildad" a la oposición en sus propuestas presupuestarias, ha asegurado que la oposición ha dejado de invertir 800 millones de euros en ocho años de gobierno. En seis meses el PP ha añadido la responsable de Hacienda que ha ejecutado 73 millones de inversiones, frente a los 35 millones que había cuando llegaron. "Ustedes pintan y nosotros ejecutamos", ha remachado.

San Segundo ha valorado el esfuerzo y las aportaciones realizadas por la oposición a los presupuestos, pese a haber sido rechazadas en su totalidad. "Algunas ya están incluidas en los presupuestos o se van a incluir y en otros casos no era el momento de hacerlas", ha justificado San Segundo quien ha asegurado que lo anterior "no significa que no se vayan a tener en cuenta". La concejala de Hacienda ha criticado el tono incisivo y ofensivo de los socialistas que atribuye a la "frustración del perdedor", señalando además la diferencia con Compromís.