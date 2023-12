Los técnicos del Ciclo Integral del Agua han advertido al actual Gobierno municipal que el depósito de tormentas que se quiere hacer en el túnel de Pérez Galdós cuando éste se suprima tiene debajo un colector que complica técnicamente la obra. Eso significa, según fuentes municipales, que el proyecto tendrá que ser de nuevo revisado para contemplar este inconveniente, lo que de alguna manera vuelve a poner en entredicho la viabilidad del mismo.

Un proyecto complejo

La renaturalización de Pérez Galdós proyectada con el anterior gobierno municipal tenía como medida estrella la eliminación del túnel de Pérez Galdós y su conversión en un depósito de tormentas, es decir, un depósito que recoja las aguas pluviales y las vaya soltando ordenadamente para su depuración en buenas condiciones. Con la llegada del nuevo gobierno, este proyecto se puso en revisión, pero finalmente la alcaldesa, María José Catalá, anunció que mantendría la eliminación del túnel y su conversión en depósito de tormentas, manteniendo en la parte superior dos carriles por sentido para hacer viable el tráfico convencional. Ya había un proyecto aprobado y tenía asignada una partida de fondos europeos que se hubiera perdido en caso de no hacerse el depósito.

Revisión de la obra

Pues bien, ahora esa medida vuelve a estar en entredicho y lo está por cuestiones técnicas que, según fuentes municipales, no habían sido previstas en la elaboración del proyecto por parte del anterior gobierno municipal. Los responsables del Ciclo Integral del Agua han informado a la alcaldesa de un dato con el que no había contado nadie, y es que debajo del túnel pasa un colector (aguas negras, pluviales, etc.) que no aguantaría el peso del depósito en las condiciones en las que está proyectado. Eso significa que habrá que revisar el proyecto en este sentido, aseguraron fuentes municipales, y que la viabilidad del proyecto vuelve a estar en el aire. Todo parece indicar que los responsables de Urbanismo y el propio Ciclo Integral del Agua deberán analizar la situación y tomar decisiones de nuevo.