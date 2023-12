La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, ha denunciado esta mañana el "caos" en la gestión de los recursos y ayudas a la inmigración y cooperación heredado del anterior gobierno progresista (Compromís y PSPV). La junta de gobierno ha aprobado, a petición de Torrado, un régimen jurídico transitorio para poder ordenar "el despropósito" asistencial de los últimos años. Los anteriores responsables de cooperación e inmigración "se han excedido en sus competencias usando los recursos públicos sin cobertura jurídica". La concejala cifró en tres millones de euros el dinero público gastado sin control o cobertura jurídica. Se ha dado asilo y traído a personas a la ciudad, las han metido en un albergue y se han olvidado de ellas, dijo Torrado.

La concejala socialista, Maite Ibáñez, no ha tardado en responder asegurando que las personas acogidas a las que alude Torrado son familias ucranianas. "Qué planificación se puede tener cuándo hay una guerra como la de Ucrania en la que miles de personas han tenido que dejar sus casas, cómo se puede ser tan poco humanitario". Ibáñez asegura que es un error "meter en el mismo saco la atención a la discapacidad, que a personas migrantes o familias desahuciadas". "No están remodelando el servicio están borrando la inmigración porque les molesta como han hecho en el río". "Una conducta que responde a las demandas de la ultraderecha", ha dicho Ibáñez.

Torrado aseguró que se está llevando a cabo una reestructuración del servicio en la que se han visto gastos para estancias en la ciudad de cooperantes de derechos humanos o becas para la elaboración de reportajes fotográficos en países en vías de desarrollo que, a su juicio, no se justifican.

Torrado ha insistido en que el ayuntamiento tiene las competencias de primera acogida, lo que no significa que se vaya a dejar ahora a gente en la calle, pero si se buscarán otros recursos y salidas apropiados por parte de la Generalitat o de organizaciones como San Juan de Dios que tiene recursos habitaciones para madres con niños.

El nuevo gobierno del PP y Vox ha suprimido la Concejalía de Cooperación e Inmigración, cuyas competencias quedan ahora integradas dentro de la Concejalía de Bienestar Social. Torrado ha negado que se vaya a dar prioridad a los españoles frente a la población inmigrantes. "El gobierno no va a discriminar por el lugar en que hayan nacido las personas, pero sí se trata de gestionar las ayudas y recursos de manera legal y en igualdad para todos".

"Los jefes de servicio y funcionarios están trabajando de manera ardua para reconducir la situación". "Vamos a poner orden en el desbarajuste". "El ayuntamiento no va a dejar de prestar cooperación internacional y se atenderá a los inmigrantes pero se hará desde la concejalía de servicios sociales, donde habrá dos jefas de servicios, una para atención social y otra para inmigración". “No se dejará a nadie en la calle, pero se derivarán a otros recursos de organizaciones como San Juan de Dios o de la Generalitat”. "Las administraciones no han de ser compartimentos estancos. Estos años como había diferentes partidos no se hablaban entre ellos, algo que ahora ha cambiado".

Sobre las medidas tomadas con la organización que se dedica al reparto de comida en el Jardín del Turia, la concejala de Bienestar Social ha explicado que "nos estamos reuniendo ya con ellos y la semana próxima me reuniré yo personalmente". "Tenemos que coordinarnos con los 13 centros de servicios sociales y las ONG". "Es importante lo que hacen estas entidades pero más imporante es trabajar de manera conjunta".