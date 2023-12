El gobierno de PP y Vox en València renuncia a renaturalizar la avenida del Puerto, Serranos y Guillem de Castro

El gobierno de PP y Vox de València ha dado carpetazo en la junta de gobierno a tres proyectos de renaturalización impulsados de manera conjunta por el anterior gobierno progresista. Se trata de la reforma del eje Guillem de Castro-Xàtiva, que incluía la supresión del túnel actual, la reordenación de la avenida del Puerto y también la del entorno de Serranos que salieron a licitación hace ahora un año. Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, quien ha detallado que se ha aprobado "desistir" de esta licitación conjunta dividida en tres lotes, que fue recurrida en el Tribunal de Recursos Contractuales (TARC) por su propio partido cuando estaba en la oposición y por el Colegio de Ingenieros Técnicos, porque fue "una chapuza".

El PP recurrió sin éxito la reforma del eje Guillem de Castro-Xàtiva con el argumento de que la supresión del túnel no estaba avalada por informes de tráfico. El recurso ante el TARC del Colegio de Ingenieros Técnicos que cuestionó la licitación conjunta de las tres obras sí prosperó y el tribunal administrativo les ha dado la razón instando al ayuntamiento a retrotraer las actuaciones, esto es, a empezar de nuevo con la licitación.

El anterior gobierno justificó la licitación conjunta de las tras obras porque son intervenciones que comparten objetivos (renaturalización, resiliencia, mejora ambiental...) que deben agilizarse para no perder fondos europeos. Los ingenieros discreparon con el objeto del contrato y destaca que son obras vinculadas a infraestructuras muy importantes, como la futura línea L11 del tranvía en el caso de la avenida del Puerto, que exigirían contratos diferenciados. La resolución del TARC a favor de los ingenieros obliga al ayuntamiento a iniciar un nuevo procedimiento porque los pliegos técnicos "estaban mal", ha informado Caballero. "Nos obliga a volver a la casilla de salida". Ante esta situación, el gobierno local ha decidido desistir de la licitación.

Lo que no aclara el portavoz del gobierno es si los tres proyectos se descartan definitivamente. "Se van a estudiar y se priorizarán los que estén dentro del programa electoral del PP", ha respondido.

La intención de la anterior concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, con la reforma y semipeatonalización del Guillem de Castro, proyecto que bautizaron como Bulevar Cultural, era ganar espacio para el peatón en un espacio dominado ahora por el coche. El mismo objetivo perseguían con la remodelación de la avenida del Puerto en la que se conquistaba para el peatón el 70% de la superficie. Esta obra está condicionada por la futura línea de tranvía (L11), anunciada por el anterior gobierno del Botànic y Ferrocarrils de la Generalitat. La peatonalización del entorno del Serrano perseguía avanzar en la peatonalización del emblemático espacio de las torres de Serranos. Las tres remodelaciones se enmarcaban en el proyecto "ciudad de plazas" y en la política de renaturalización de las grandes avenidas, para convertirlas en paseos peatonales y entornos "más amables".

El nuevo gobierno de Mª José Catalá no comparte la misma visión de la movilidad de la ciudad, como así ha dejado ver con los cambios en la calle Colón y la recuperación de las líneas del transporte público de la EMT por la plaza del Ayuntamiento. La alcaldesa aseguró, en relación al bosque urbano del entorno de la estación del Cabanyal, que no le gustan las "murallas aunque sean verdes". Fuentes de Alcadía aseguran que estas tres obras "no son una prioridad". Lo único seguro es que no se eliminará el túnel de Guillem de Castro.

Aberración y cinismo

El PSPV ha respondido a través de Elisa Valía sobre este nuevo giro del PP en las políticas verdes del anterior gobierno. Valía ha criticado el “cinismo de saldo” que el PP que ha acusado a los socialistas de pedir que se minore en 100.000 euros en el presupuesto de la Diputación de València para la Capitalidad Verde para compensar los recortes a las universidades."Si València va a ser capital verde en pocos días es gracias a todo el trabajo y los proyectos de los socialistas que ellos ahora quieren desmantelar como Pérez Galdós, la renaturalización de la Plaza del Ayuntamiento, el Bulevar Cultural o el Corredor Verde”.

El concejal Sergi Campillo también ha cargado contra la decisión del nuevo el gobierno de PP y Vox de Català que "tumba proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de València". "Si ha habido un error en los pliegos, como ocurre en muchísimas administraciones y el tribunal administrativo ha estimado algunos de estos recursos, lo que debe hacerse es corregir los pliegos y volver a licitar la redacción de los proyectos, pero desestimar éstos proyectos es una aberración". "Desestimar los proyectos de reforma de la avenida del Puerto, de Guillem de Castro y de la calle Xàtiva, verdaderas autopistas urbanas , es una barbaridad". "Necesitamos más árboles, necesitamos más vegetación y necesitamos bajar las temperaturas. Necesitamos dar respuesta a la movilidad ciclista", ha dicho Campillo.