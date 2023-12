La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha asegurado que el proyecto para eliminar el túnel de Pérez Galdós no incluye la construcción de un depósito de tormentas, sino un "SUD", que es un sistema de drenaje cuyas aguas, en este caso, se utilizarían para el riego de la zona renaturalizada en el entorno. Defiende, por tanto, la continuidad del proyecto y asegura que el planteamiento de María José Catalá de que debajo del túnel hay un colector que impide hacer un depósito de tormentas es solo "una excusa para acabar anulando un proyecto que nunca le ha gustado".

Advertencia de los técnicos

Cuando se ha hablado de la eliminación del túnel de Pérez Galdós siempre se ha hablado también de su conversión es algo parecido a un depósito de tormentas convencional. Así lo anunció el anterior gobierno municipal y así lo asumió, a regañadientes y para no perder fondos europeos, el nuevo equipo de Gobierno, que no estaba de acuerdo con eliminar el túnel. Esta semana, sin embargo, técnicos del Ciclo Integral del agua han advertido a Alcaldía de que no se puede hacer un depósito de tormentas porque debajo del túnel hay un colector que no soportaría el peso de semejante cantidad de agua. Así lo difundieron fuentes municipales, que mostraron su sorpresa por el hecho de que este dato no se hubiera tenido en cuenta en su día.

Los socialistas hablan de excusa

Pero el Grupo Socialista, autor del plan de Pérez Galdós, asegura que nada de esto es verdad. Según ha explicado Sandra Gómez, en el túnel de Pérez Galdós no se quería hacer un depósito de tormentas, que es una cosa que no se puede improvisar en cualquier espacio que quede libre, dice. Lo que allí se quiere hacer exactamente es un Sistema de Drenaje Sostenible (SUD), osea un sistema de recogida de agua de drenaje que luego se reutilizaría para el riego de toda la zona renaturalizada en la avenida y su entorno. "Nada que ver con un depósito de tormentas y perfectamente compatible con el colector", ha asegurado.

"Esto son excusas de la señora María José Catalá para al final no hacer el proyecto. Van dando noticias negativas para dejarlo caer definitivamente", ha explicado la portavoz socialista. "Están preparando el camino para luego decir que no lo pueden ejecutar", ha concluido.