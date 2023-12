La portavoz del Grupo Municipal Socialista Sandra Gómez ha realizado un balance de los seis primeros meses de Gobierno de María José Catalá y de Vox en la ciudad y “la labor de los socialistas como líderes de la oposición a las derechas”. “La firmeza y la determinación con la que estamos liderando la oposición es evidente y en cada pleno se demuestra que somos la única oposición que le molesta, la que le gana las denuncias y le saca los temas incómodos”, ha expuesto.

Gómez ha ironizado con que València tiene su propio menú de Navidad de la mano del "Pacto del Canapé de Catalá y Vox". En modo irónico, los socialistas "han presentado un menú con los principales problemas y controversias” que ha generado la derecha en la ciudad como son “la recuperación del maltrato animal, la renuncia a gestionar La Marina, la eliminación del área de Cooperación, la falta de transparencia con la que están tratando el Mestalla o la improvisación en movilidad”.

“Somos los que estamos visibilizando todos estos problemas”, ha afirmado y ha reivindicado el trabajo hecho estos seis meses porque “muchas cosas que hoy protagonizan el discurso público o los medios de comunicación sobre el Ayuntamiento de València no existirían sin nuestro trabajo”. Al respecto, ha manifestado "estar orgullosa de la labor que estamos haciendo porque estamos cimentando el futuro cambio que se producirá en esta ciudad en el año 2027”.

Sandra Gómez ha efectuado un repaso por estos seis meses de “Gobierno de las derechas marcados por la improvisación, la incapacidad y, como ha certificado el Síndic de Greuges, la opacidad y las mentiras” y “por desmontar la València peatonal, diversa, verde y dinámica que habíamos construido estos últimos ocho años con un gobierno progresista”.

“Hoy València tiene un gobierno sectario que excluye a las entidades sociales del presupuesto, que expulsa a las personas vulnerables del espacio público, que elimina la Concejalía de Inmigración, que borra el servicio de LGTBI o la lucha contra la violencia de género”. “Un Gobierno controlado por la extrema derecha que tiene que aclarar todavía dónde está el dinero de la subvención que recibió el Grupo Municipal Vox”, ha recordado y ha reiterado que “si Catalá no actúa será cómplice”.

Gómez ha lamentado “la comodidad con la que Catalá comparte el Gobierno con Vox” y que haya rechazado la mano tendida de los socialistas para resolver cuestiones como “La Marina, el Pacto del Empleo, la Capitalidad Verde, los Gay Games, el aumento de inseguridad en barrios como Orriols o el caos en la movilidad”.

"Somos responsables pero también implacables en la denuncia de todos y cada una de las irregularidades que ya se han producido en el gobierno de Catalá en estos escasos seis meses de gobierno”, ha reivindicado y ha criticado que Catalá sea “solo se preocupe de beneficiar a quienes más tienen a costa de recortar inversiones como la biblioteca de La Malvarrosa o renunciar a proyectos que avanzaban en la transformación de València como una ciudad para las personas”.

Así, ha señalado que este mes de diciembre “nos ha dejado la estampa de una plaza del Ayuntamiento convertida en un gran expositor de coches” o que “mienta sobre proyectos como Pérez Galdós donde no estaba proyectado un depósito de tormentas sino un SUDS, un sistema urbano de drenaje sostenible para que el agua filtre al terreno y recargue los acuíferos subterráneos”. Gómez ha explicado: “no es tan sencillo modificar proyectos que son resultado de un concurso y que no son de ningún partido, sino de la ciudad”. “Por sectarismo y caciquismo Catalá piensa que los puede cambiar pero podría enfrentarse judiciales”, ha advertido y ha apuntado que esta situación también podría darse en el caso de la Plaza del Ayuntamiento.