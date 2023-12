«Nos lo han transmitido claramente: como el hielo natural no hay mejor pista. El año pasado no quedaron satisfechos con la sintética y se está notando este año». La Navidad llega a su ecuador -y a la vez, a sus días más intensos con la llegada de vacaciones- y uno de sus alicientes más reconocibles en la ciudad se prepara para ver redoblada su demanda: la pista de hielo que la Asociación de Comerciantes del Centro instala en la plaza del Ayuntamiento y que ya ha cumplido diez años.

Una novedad es evidente: el pasado año se optó por el hielo artificial. O, dicho de otra forma, por un material sintético que también permitía el desplazamiento con cuchillas por su superficie.

Fue producto del momento: la sociedad se encontraba inmersa en las restricciones de luz por la guerra en Ucrania. Y aunque el ayuntamiento prácticamente no rebajó los horarios de encendidos de luces, el hielo natural tenía que estar consumiendo energía continuamente para mantener el frío. En caso contrario, la pista se convertiría en una piscina.

Desde hace ya tiempo las pistas sintéticas, aún en sus primeras épocas de desarrollo, se están imponiendo. Sin embargo, para un público que no dispone de hielo mas que un mes al año, el experimento no acabó de gustar, a pesar de sus pros y con sus contras. Por eso, tal como dice el presidente de la asociación Borja Ávila: «Ahora nos dicen que están encantados».

La pista artificial no fue ninguna invención. No son pocas las ciudades que recurren al «hielo de plástico», «falso hielo», «hielo de polímero» o «hielo de silicona» para entretener a los ciudadanos. Sin embargo, su capacidad de deslizamiento no acabó de convencer. Incluso había objeciones a su carácter ecológico. Porque resulta evidente que, energéticamente, era plenamente sostenible, pero tal como recuerda la gerente Julia Martínez : «se nos hacían objeciones al residuo que dejaba. De pasar las cuchillas se generaba gran cantidad de hebras de residuo, que había que recoger y que no dejaba de ser un material sintético. Con lo que estábamos en el mismo debate, pero con otro elemento». De hecho, las pistas de hielo sintético se tienen que regenerar pasando una pulidora.

Por estas razones, y hasta por la propia motivación, por la asociación mental con la Navidad, el público valenciano, poco habituado a este deporte, ha mostrado «su total predilección» por el hielo de agua. Aún tiene que evolucionar el I+D del hielo «de mentira»

No todo son ventajas con el hielo natural. Sobre todo, que empapa, porque es agua de verdad. Y alguien que se pase más tiempo en el suelo que en vertical puede verse obligado a volver a casa. Pero esa es una eventualidad que se lleva con el tiempo y sobre todo, porque el que va a patinar sabe que va a eso. «Es un deporte de invierno en la ciudad y a lo mejor es la única posibilidad que se tiene de disfrutarlo. Ese contacto con la pista se convierte en toda una experiencia». Más aún, cada vez son mejores. «Después de diez años, ese público joven que empezó, ha adquirido las habilidades y sabe patinar perfectamente» asegura Borja Ávila. El otro aspecto importante de la pista es su labor social. «Es una experiencia muy atractiva sobre todo para los jóvenes. Y eso ha atraído a un sector de la población a volver al centro. Sí, a patinar, pero también a pasear, y a poner de moda el centro y sus comercios singulares».

Cuando acabe el fin de semana de Reyes se procederá a desenchufar los equipos electrógenos y se producirá una de las imágenes que mejor ilustran el final de la Navidad: la destrucción, a base de mazas, de los carámbanos de agua helada.