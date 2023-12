El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, de paralizar el uso de 372 plazas de aparcamiento en el barrio de Marxalenes. La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha censurado la «dejadez» y la «desgana» de la primera edil al «no dar soluciones» a esa zona de la ciudad y ha destacado que allí «está paralizando poner en uso 372 plazas de aparcamiento para los vecinos que ya hay construidas en el sótano del IES del Clot».

«Este instituto dispone de un aparcamiento subterráneo que actualmente está cerrado y en desuso» y «cuya titularidad y gestión corresponde al Ayuntamiento de València«, ha afirmado Robles en un comunicado.

La representante de Compromís ha señalado que esos estacionamientos son «una propuesta electoral» de esta coalición para ese barrio y ha apuntado que ese es el motivo por el que María José Catalá «no quiere poner en marcha» esa iniciativa, al tiempo que ha dicho que esto «indica un peligroso sectarismo por parte de la alcaldesa».

Preguntas sin respuesta

Papi Robles ha destacado que preguntó en la comisión municipal correspondiente si el actual gobierno municipal, formado por PP y Vox, «tenía intención de adecuar como aparcamiento para los vecinos esta instalación» y ha precisado que «no ha recibido ninguna respuesta» esa cuestión.

Asimismo, ha manifestado que ha tenido que dirigir «un recurso de amparo a Alcaldía» sobre este asunto «ante la negativa del gobierno de PP y Vox a cumplir el reglamento y dar una respuesta» al respecto.

«Sorprendentemente Alcaldía nos ha respondido que no saben qué servicio o departamento municipal está encargado de esta cuestión y que por eso no pueden dar una respuesta sobre sus planes respecto a este aparcamiento», ha expuesto Robles. La edil ha afirmado que esa contestación es «un disparate más de este gobierno que se olvida de los barrios y que no trabaja para darles soluciones».

La portavoz de Compromís ha agregado que su grupo plantean esa propuesta de estacionamiento «para avanzar hacia la nueva movilidad, liberando de coches la calle» y «obteniendo en el espacio público más lugar para ampliar las aceras peatonales y para carril bici y patinetes por la calzada». Ha añadido que también busca «aprovechar una infraestructura que ya está construida pero cerrada».