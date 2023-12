En familia o en amigos, es tiempo de juntarse. Y de eso es testigo el centro de València que, un fin de semana más, está abarrotado. Compras, comidas, planes culturales y otras actividades se suceden, a la espera de Nochevieja y de que la fiesta se concentre a media noche en la plaza del Ayuntamiento.

Hasta las uvas, los Reyes Magos y los ‘amigos invisibles’ aprovechan para hacer compras -sobre todo, de ropa y accesorios- y también es el momento de las quedadas, en estas fechas especiales. Muchos aprovechan los bonos con descuentos o la gratuidad de los trenes de Cercanías para acercarse a València, también desde los pueblos, lo que explica en parte la muchedumbre infinita que hay en el centro de la ciudad, ya desde el puente de principios de diciembre.

Naiara y Carlos, de Sueca, pasean por la calle Colón. “Hemos venido a comprar cosas, pero también a devolver regalos que no me han quedado bien o no nos han gustado del todo. Es el lugar que más tiendas hay y así nos compramos algo que nos ajuste más. Suponemos que habría más gente la semana pasada, pero aún así hoy hay más de la que esperábamos”, apuntan.

Eva y Alicia están en familia para comprar los regalos de Reyes: “No sabemos qué será, lo que encontremos, y no llevamos tampoco una previsión de gasto. Venimos a València por el ambiente”, explica Eva. También, apunta Alicia, “porque hay muchas más tiendas y algunas que no están en otros sitios”. “Siempre hay mucha gente, pero en Navidad, más”, dicen entre risas.

De Tavernes de la Valldigna han llegado Rosa, Marta y Valeria, junto a otras amigas. “Venimos a comer y a ver qué hay en València, sobre todo las luces. Compraremos si vemos algo que nos gusta, y también a la familia. Es por cambiar un poco y no hacer lo típico de todos los fines de semana”, explican.

Aunque reconocen que es “un poco agobiante llegar en tren”, les gusta la decoración, sobre todo de la plaza del Ayuntamiento. Lamentan que “está todo muy caro”, pero aseguran que “con poco dinero se puede pasar la tarde”.

También gente de visita familiar, aprovecha para comprar algún capricho en València, como Verónica, aunque asegura que este año ha tocado apretarse el cinturón y ha gastado menos “y a precios más bajos, porque la economía no es la misma que antes”.

"Aprovechamos y vemos tiendas"

De Castelló son Pau, Clara, Víctor y Adriana, a quienes les atrae la “variedad” de las firmas que tienen comercios en una de las principales arterias de València. “También hemos venido, principalmente, por las luces”, dicen los jóvenes, que, con dificultad, habían conseguido hacer una reserva para comer.

Por último, de Paterna es la familia de Nuria y Fran. “Hemos comprado un poco de todo, para el ‘amigo invisible’ y también para la abuela”, dicen con varias bolsas. “Venimos a València porque nos pilla mejor la comunicación con transporte público que ir a un centro comercial”, apuntan. “Este año hay muchísima más gente, igual sigue marcando lo de la pandemia...”, reflexionan. “Aprovecharemos para comer aquí y luego nos iremos tranquilamente a casa”, añaden.

Ese plan, también es el que han hecho muchos este fin de semana en València. Además de las tiendas y las compras -de más o menos última hora-, es momento de juntarse para tomar algo, comer o cenar por el centro, con amigos, conocidos o familiares.

Es el caso de un grupo de amigas de Caudiel, que esperan su comida al sol, antes de ‘arrasar’ las tiendas. “Somos un poco compradoras compulsivas”, reconocen entre risas. No obstante, están en València atraídas por la oferta cultural, también abundante en Navidad. “Venimos a ver un musical esta noche y aprovechamos y ya vamos de tiendas y pasamos el día por aquí; en nuestro pueblo no hay estas tiendas y nos gusta mucho la ropa… nos estamos gastando bastante, como todos los años”, explican Leo, Inma, Olga, Mariló, Ana y Beatriz.

Colas y reservas en grupo

Bares de tapas y cadenas de fast food cerca del Ayuntamiento con cola en sus puertas recuerdan que, en estas fechas, mejor reservar. Alfredo, Pablo y Martín, esperaban al resto de su familia, con la que suelen quedar siempre a comer a final de año. “Aunque son días de muchas comilonas, solemos encontrarnos y comemos un día fuera de casa, porque algunos vivimos fuera y coincidimos poco por la ciudad".

Por otro lado, ya sentados están Pedro y otros familiares. "Queremos que mi abuela y mi madre dejen la cocina y siempre salimos a comer antes de Nochevieja, porque además por la noche nos iremos de fiesta y no estaremos con la familia”, dice el nieto. En la mesa de al lado, Antonia explica que habían quedado las amigas "para tomar una cerveza, pero se está tan bien que hemos decidido pedirnos unas tapas y alargar", dice.

Todos estos planes son gracias a trabajadores que estos días atienden la ‘marabunta’. “Estamos cansados de colas en las cajas y tanta gente, ¡pero ya queda menos para que pase la Navidad!”, dicen un grupo de empleados que en su descanso, fuman en una puerta lateral de una de las grandes. Muchos comercios, cuelgan estos días, además, el cartel de ofertas especiales o de “Christmas sales”, anticipando las rebajas, que están a la vuelta de la esquina. De momento, las compras y el consumo no paran. Ya vendrá la cuesta de enero...