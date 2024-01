Compromís denuncia que Catalá recorta las ayudas a los más vulnerables

Compromís per València ha denunciado en un comunicado de prensa que a través de una instrucción, a la que ha tenido acceso la coalición valencianista, la concejalía de Servicios Sociales "ha cambiado los criterios para acceder a las ayudas que garantizan un alojamiento provisional en caso de urgencia y ha establecido que el Ayuntamiento de València sólo dará cobertura durante un máximo de 14 días y después pasará a ser competencia autonómica".

La concejala de Compromís Lucía Beamud recuerda que el objetivo de estas ayudas "es evitar que estas personas de extrema vulnerabilidad, algunas de las cuales son familias enteras, dependientes o que requieren una atención sanitaria, se queden en la calle por lo que es fundamental estudiar caso por caso cómo se hacía con el gobierno de Joan Ribó”. Beamud considera que esta instrucción “es una muestra más de los recortes de este gobierno del PP y Vox en la red pública de servicios sociales” y exige que siga garantizando estas ayudas en cualquier caso.

Beamud denuncia que Catalá ha decidido "limitar estas ayudas destinadas a dar respuesta a situaciones de urgencia social y evitar que estas personas vulnerables se vean obligadas a dormir en la calle". Estas Prestaciones Económicas Individualizadas "aseguran el alojamiento provisional en hostales y centros residenciales privados cuando no es posible en un albergue municipal a personas que sufren una emergencia habitacional, por ejemplo porque han sufrido un desahucio, o personas sin hogar en situación de dependencia o que tienen situación sanitaria que requiere su ingreso urgente en una residencia", recuerda la munícipe valencianista.

Compromís recuerda que el Ayuntamiento de València "debe velar por atender estas emergencias de primera necesidad y no dejar a nadie en la calle". La concejala critica que el gobierno municipal del PP y Vox "haya fijado de forma arbitraria el límite de esta urgencia sin ninguna ley que avale este cambio". “Este gobierno es un peligro y demuestra su total desconocimiento de la Ley de Servicios Sociales e inclusión que no fija ningún plazo respecto a la atención de estas emergencias. Con sus recortes, Catalá será la responsable de dejar a estas personas de máxima vulnerabilidad en una situación de absoluta desprotección. Ni les deja acceder a un sitio donde dormir y les boicotea el reparto de alimentos. Esta alcaldesa no tiene ni corazón ni humanidad”, ha concluido Beamud.