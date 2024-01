Última hora Muere el humorista Arévalo

El bus de la EMT a Horno Alcedo y Sedaví, pendiente de quién lo paga La línea 9 no figura en el presupuesto de la Diputació, que recuerda que no le compete asumir este servicio El Ayuntamiento de València y la EMT no aclaran cómo se pagará esta ruta cuando termine la subvención