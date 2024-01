El Síndic de Greuges y el Ayuntamiento de València, ya con María José Catalá al frente de la administración local como alcaldesa, han mantenido un sonoro choque institucional, a cuenta de la reclamación de un oficial de la Policía Local de la capital valenciana por un proceso selectivo celebrado en enero de 2021 en el que este mando policial se sintió perjudicado, tras ser descartado, y tras el cual, el afectado presentó una serie de recursos sin éxito, ante el propio ayuntamiento.

El Alto Comisionado de les Corts Ángel Luna emitió el pasado mes de octubre de 2023 una dura resolución en la que acusa al Ayuntamiento de València de «vulnerar los derechos de esta persona» y en la que denuncia «la falta de colaboración» por parte de la administración local con el propio Síndic de Greuges. Asimismo, el departamento de Ángel Luna concluye que el consistorio no ha atendido sus recomendaciones y que no las ha publicado como determina la normativa autonómica al tiempo que añade: "No ha actuado como buena administración"

Además, el Síndic de Greuges hace referencia a una resolución previa, a la que el ayuntamiento presentó una serie de alegaciones, y recuerda que el consistorio tiene que emitir una instrucción para garantizar que el Servicio de la Policía Local «respeta el derecho básico de las personas interesadas acceder a sus procedimientos», dando cuenta al Síndic de la entrega de tal instrucción. En este documento, fechado a principios de septiembre, Ángel Luna recordaba al Ayuntamiento de València su «deber de colaboración» entre instituciones y su obligación «de resolver en plazo» a los requerimientos que le planteen los administrados.

Todo ello porque para el Alto Comisionado se han visto conculcados los derechos de este mando policial en los procedimientos referentes a este proceso de selección de personal. En esta línea, la resolución del Síndic recuerda asimismo que el afectado ya tuvo que recurrir en marzo de 2022 al Consejo de Transparencia de la Generalitat Valenciana para que se le entregase una copia del examen del aspirante que había conseguido la nota más alta en uno de los ejercicios.

Te puede interesar: València El Síndic insta al ayuntamiento a indemnizar a tres personas sin techo por tirar a la basura sus pertenencias

Según el defensor de pueblo valenciano, el recurrente solo pudo conseguir esta documentación tras la resolución del Consejo de Transparencia, pero no pudo presentar alegaciones ante las autoridades municipales ni ante la jefatura de la Policía Local dentro del plazo correspondiente por esta tardanza de la administración local. Por ende, el Ayuntamiento de València, desde noviembre de 2022, dejó pasar 6 meses sin contestar el recurso del policía que exigió revisar el examen y compararlo con un documento similar a la prueba impugnada. Y asimismo, el consistorio tampoco adoptó ninguna medida al respecto.

Así las cosas, la resolución de cierre del Alto Comisionado de les Corts concluye que la actuación del consistorio «no ha resultado respetuosa con los derechos de la persona a una buena administración» y que es «evidente» que desde el Cap-i-Casal «no se han realizado las actuaciones necesarias para atender» las peticiones del Síndic.