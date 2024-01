Siete horas de espera y además pagando. La venta de sillas mediante concesión oficial del ayuntamiento no ha servido para mejorar el servicio, que sigue siendo antediluviano. Los miles de personas que han acudido a hacerse con asientos de primera línea los tienen, pero no pueden abandonarlos so pena de perderlos a pesar de haberlos abonado. Esa es la característica principal del regreso del asiento de pago para ver de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar y cuya fórmula no es, precisamente, la más adaptada a los tiempos.

Lo rudimentario del proceso habla por si sólo: desde mediodía, mientras se iban instalando las sillas a lo largo del recorrido, unos jóvenes identificados con chilabas los vendían. El precio son cuatro euros por butaca y pagados en metálico. No hay ticket y no hay más comprobante de venta que una pulsera de papel de color naranja, que da derecho a la butaca. Pero sin garantía de ningún tipo. Las personas adquirientes debían quedarse en los asientos, tanto el propio como los que "controlaban" como reserva. En caso contrario, cualquier persona podía llegar, adquirir una localidad y sentarse. Consulta horario, recorrido y precio de las sillas para la Cabalgata de Reyes No son localidades numeradas Dicho de otra forma, no son localidades numeradas y no existe por ello ninguna garantía de ocupación que no sea la de permanecer horas y horas esperando. Si uno se ausenta y encuentra a otra persona tiene dos opciones: o apelar a su buena fe o buscar otro asiento vacío. Esa es la razón por la que, desde mediodía, fueron numerosas las personas que se quedaron en los asientos, los propios y los que guardaban -incluyendo unas horas de "reservado" o el típico atado con cuerda de pita, que no tienen ningún valor legal- a la espera del inicio el acto. Se daban imágenes de lo más curiosas, como la de niños estudiando -la vuelta al colegio es el lunes- o jugando a las cartas, o los típicos relevos entre personas mayores para salvaguardar la localidad o localidades. Ni numeradas, ni datáfono... pero tampoco se exige Hay que decir, en todo caso, que la empresa concesionaria no falta a ninguna de las obligaciones del concurso: no se especifica en el mismo que las sillas se deban numerar para preservar la adquisición -que sería lo más normal-. Ni siquiera que el sistema de venta varíe (que se empleen datáfonos o que se lleve a cabo algún tipo de venta electrónica o incluso el sorteo). Es lo laxo de las bases lo que genera este sistema tan rudimentario. Lo cierto es que la empresa no incluye ninguna mejora, para la que no está obligada, a pesar de que el margen de beneficio entre el canon y el precio de venta al público es de tres euros por asiento. Había en la calle opiniones de todo tipo. Entre los que asumían que las horas de plantón "ya es casi una tradición y lo haces por los niños" a los que aseguran que "pagaría más gustosamente si con ello tengo garantizado el asiento. Pero es que ahora, si me voy a casa a comer, cuando vuelva sé que me lo han quitado" y otros que están a favor porque "aunque sea así, y luego quedándote, sabes que tienes el sitio asegurado porque si vienes a las doce, te la venden en seguida".