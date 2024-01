Compromís está encendido con la Cabalgata de Reyes y está dispuesto a explotarlo hasta la última gota. Más allá de la cuestión del contenido, -calificado por la formación como "cutre", "un sarpullido"-, también por la falta de elementos valencianos. Ahora van hacia la vertiente económica. Un clásico que se vive ahora con los papeles cambiados. La formación naranja presentará en la Agencia Antifraude "porque no queremos hacer el mismo camino que otros" en alusión a las querellas presentadas en su momento por el PP lo que consideran no ya un inflado de precios, sino "un proceso amañado". Así lo han mostrado los concejales portavoz Papi Robles y especialista en Fiestas, Pere Fuset.

No cuadran las fechas

Hay dos aspectos en los que inciden. Primero, la ya anunciada denuncia de que no cuadran las fechas, legalidad en la mano, en la gestión y adjudicación de la empresa coordinadora. "Esa empresa trabajo mucho con el ayuntamiento hasta 2015 y ahora ha vuelto con la Fonteta (sin nombrarlo, se refiere a Sagitari). La concejala anunció en agenda pública que se reunía con el coordinador cuando no se habían presentado aún los presupuestos. Se reunieron el 16 y se pidieron el 20. Además, a empresas relacionadas entre sí. Y no es hasta el 30 de noviembre cuando se hace el informe técnico. Podríamos pensar que esa reunión con la empresa organizadora podría haber servido para preguntar a qué empresas había que pedirle. En cualquier caso, las fechas del proceso son inadmisibles".

Una cabalgata de más de 350.000 euros

Y luego está el coste y la forma de pagarlo. "Las cosas no son caras porque valgan dinero. Siempre hemos dicho que hay que invertir. Es caro cuando los resultados son malos y cuando hay irregularidades". Todos los servicios de la Cabalgata se hicieron con contratos menores. "Hemos detectado a día de hoy 294.000 euros hasta ahora" en 35 contratos menores. Una cifra que les sirve para recordar "lo crítica que era la señora Catalá con los contratos a dedo. Podríamos solicitarle que pida disculpas ahora y vea que son figuras jurídicas legales y necesarias. Porque ellos, después de tanto criticar, lo usan tambien. Pro una cosa es usarla y otra cómo usarla". Si añadimos los servicios de montaje y otros contratos más globales del servicio público local, como personal, como mínimo ha cotado 355.000 euros. Y no es cara por el dinero, sino por el resultado.

Hay algo que no les cuadra. "La concejalía de Fiestas ha pagado 33.000 euros a través de dos empresas diferentes pero que tienen un mismo administrador. Una de ellas, los hinchables de personajes albaceteños: Alberola y Montero Producciones Teatrales, por 15.400 euros. Y luego otro, los hinchables de Maléfica, Bella y Bestia y Aladdin a Grupo Almansa, 17.900 euros. Y ambas son del mismo administrador".

El triple que en Albacete

Y luego hay otra cuestión: cuánto se pagó. "Porque una cosa es invertir, pero otra es invertir mal. Lo ejemplifican en que "en la Feria de Albacete se le pagó 4.700 euros por los personajes manchegos y València pagó más del triple, aunque llevara algún elemento más. En otros trabajos que han hecho estas empresas vemos que en Aranda de Duero hicieron un pasacalle de princesas muy parecido lo facturó por 7.000 euros.

Más: la empresa que factura los Clásicos Manchegos es diferente en Albacete que en València".

Cantantes y locutores de Madrid

La alcaldesa María José Catalá hizo pocas referencias a la Cabalgata en su alocución del lunes, pero recordó que elementos de animación se repiten en diferentes actos de diferentes ciudades. Fuset le contestó que "claro que se repiten elementos, pero otra cosa es colarnos precios inflados y arrinconando elementos patrimoniales que se quedaron guardados sin usar, como la estrella de Belén o los "nanos", las bandas de música, el valenciano... que desapareció de la megafonía. Entre otras cosas porque el grupo musical y de narración "eran de Pinto. Madrid".

Y hay otro tema en el que están investigando: "nos han traslado que hubo una empresa que facturó por bailarines que no cobraron, que firmaron un contrato de voluntariedad. También nos preocupan y también vamos a exigir explicaciones. Claro que hay voluntarios en una cabalgata, pero no entendemos que se presente una factura, posiblemente con vínculos, que haga firmar un documento de que no van a cobrar. No es moral, no es ético y ya veremos si es legal".

En definitiva: "dejar la Cultura Festiva en manos ultras pasa factura".