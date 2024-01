María José Catalá acudió al Forum Europa para hacer balance de la gestión en la ciudad de València. Ya ha pasado el primer medio año al frente del ayuntamiento, y fue ese intervalo de tiempo es el que se apoyó para hacer balance de lo hecho y esbozar las próximas actuaciones en la gestión municipal. El balance se supone y se conoce. Interesaba sobre todo los anuncios, las opiniones y las promesas.

En ese sentido, y tras asegurar que "en seis meses hemos empezado a reactivar València, impregnando la estructura administrativa de que no somos enemigos del sector privado. Por eso hemos abierto las puertas a los colegios profesionales para la apertura de licencias y se han reactivado las iniciativas privadas, como se ve, sin ir más lejos, con el palacio de Eixarchs. Ese plan de choque genera ganas de invertir en la ciudad y en los próximos meses va a haber más de 220 millones de inversión de iniciativa privada". Y más: "València vuelve a estar en el mapa y no lo vamos a desaprovechar. debemos ser reivindicativos. Negociamos en breve que el Banco de Inversiones Asiático del desarrollo pondrá su sede en València. Este proyecto pondrá en juego 1,2 millones de euros en inversión". Y lo que ha de venir: "hay más proyectos que les gustarán mucho y que anunciaremos en su momento junto con la Generalitat".

"Prefiero los argumentos al tik-tok"

"Es más fácil gestionar la emoción que la razón. Y yo prefiero los argumentos al tik tok. Hay otra forma de hacer política fuera de la polarización. Y en esto seis meses se ha trabajado con centralidad y coherencia. Algo, especialmente lo último, que no se da normalmente" esgrimió Catalá como norma de trabajo en esos primeros pasos de su gobierno.

La licencia de Mestalla, este trimestre y quizá la ZAL

Y en ese contexto se ha referido a la interminable resolución del Nou Mestalla. De este tema ha avanzado que "no negociaremos el convenio hasta que no se reanuden las obras y tengan un amplio desarrollo y podrán hacerlo porque la licencia podría estar en el primer trimestre del año. Cuando empiecen las obras y vemos que lo hacen con ritmo, negociaremos el convenio. Que, además, fijará una planificación temporal y su incumplimiento supondrá penalizaciones, cuyo pago se garantizara con un aval bancario que el València tendrá que aportar, con detalle de las fuentes de financiación de las obras. Más garantista no se puede tener. Tendremos mano firme, pero sin paralizar".

Y anunció que la de la ZAL también podría estar en este trimestre, relativa a la instalación de MSC.

Rediseño de carriles bici

También anunció la nueva estrategia de los carriles bici "me comprometí a rediseñar los que entendía que eran peligrosos. No estoy en contra de los carriles bici. No he desmantelado ninguno, con todo lo que se dijo de mi. Nosotros hicimos 120 kilómetros. ¿Cómo vamos a estar en contra? Lo que no aceptamos es la falta de sensatez. La semana que viene adjudicaremos una auditoría que analice los más completos. Formal y serio. Y si hay que rediseñar, se rediseñarán".

Sobre las empresas venidas de Catalunya avisó que "es claramente inconstitucional lo que pretende Junts de penalizarlos económicamente. Estoy alarmada desde el punto de vista constitucional. Es saltar todas las líneas. ¿Donde vamos a acabar si vulneramos la libertad de empresa? Vamos a proteger a toda empresa que se haya instalado aquí. No es de recibo. Las empresas todo nuestro respaldo y capacidad legal".

Inspecciones a los apartamentos turísticos irregulares

De la proliferadión de apartamentos turísticos explicó que "la convivencia se garantiza luchando contra la ocupación y lo estamos trabajando en Orriols junto con empresas como Iberdrola para los cortes de los enganches y también grandes tenedores; lo trabajamos también con más seguridad ciudadana y se han puesto en marcha cuatro equipos para inspeccionar los 440 apartamentos denunciados por irregulares. Trabajaremos con la UV en una ordenanza nueva para regularlos. No existe y no había ningún equipo inspector".

Culminar el Jardín del Turia

Sobre los planes de ciudad verde dijo que "hemos aumentado el presupuesto de Parques y Jardines, queremos finalizar el antiguo cauce, culminando el Jardín del Turia y convertir la tragedia de la riada en una columna verde. El bulevar García Lorca genera dudas de movilidad que tenemos que estudiar. No vamos a tolerar un proyecto que colapse el acceso a la ciudad. Hay que desarrollarlos con informes".

"El Sidi Saler no se derribará"

Del hotel Sidi Saler "estamos trabajando con los promotores. La demolición está descartada, como la del polideportivo, que no ha generado más que un lugar de vertidos y suciedad. Hay que reorientar el proyecto. Los vecinos nos han trasladado que querrían uno del ámbito socio-sanitario".

Sobre la aparición de "pellets", "es improbable que los del atlántico hayan llegado aquí. Como en cualquier otra alerta ambiental, trabajaremos con la Generalitat para inspeccionar que está a disposición de la delegada de gobierno. Alertaron los pescadores, pero dudo mucho que la situación de Galicia llegue al Mediterráneo. Estamos en ello".

De la ampliación del puerto mostró su confianza en que se cumplan los plazos. "Ahora los trabajos dependen de la Autoridad Portuaria y no hay nadie más trabajador como Mar Chao, su presidenta".

"Fantástica" relación con Vox

Preguntada por su relación con Vox la calificó de "fantástica. Es un socio leal y trabajador. No podemos estar más alineados. Se trata de trabajar por València, que está por encima de todo y de todos. Eso nos ha hecho ser muy operativos".

De la proliferación de apartamentos turísticos explicó que "la convivencia se garantiza luchando contra la ocupación y lo estamos trabajando en Orriols junto con empresas como Iberdrola y grandes tenedores; con más seguridad ciudadana y ésta es la tercera. Se han puesto en marcha cuatro equipos para inspeccionar los 440 apartamentos denunciados por irregulares. Trabajaremos con la UV en una ordenanza nueva para regularlos. No existe y no había ningún equipo inspector".

Mil viviendas sociales

En el apartado de objetivos, anunció la necesidad de acabar la legislatura con mil viviendas sociales. "La vivienda es la gran asignatura pendiente de la ciudad. No es coherente decir que se es progresista y que nosotros hemos puesto 148 frente a 31 en alquiler asequible de ellos, comprando una propiedad completa. Vamos a gestionar 846 Viviendas de Protección Oficial y si no empezamos ya, no cumpliremos el objetivo".

"No se puede dormir en la calle"

En el ámbito social vino a colación la polémica sobre los repartos de comida en el río. "Me preocupa mucho la pobreza y la gente que vive en la calle. Hemos aumentado la dotación a Casa Caridad, que fundó un alcalde de València, hemos creado una brigada y repartieremos alimentos, pero de forma coordinada, con atención integral. Tenemos que conseguir que la gente no duerma en la calle, que tenga itinerario, que trabaje.. no se trata sólo de repartir alimento, sino trabajar con la persona. Que no puede dormir bajo el cauce bajo ningún concepto".

Exige el soterramiento al Gobierno de España

Entre promesas y reflexiones ha apuntado que "si los políticos nos alejamos de la polarización y nos centramos en las personas se pueden hacer grandes cosas. Existía la sensación de una Valencia líder que se fue y, en seis meses, creo que no hay duda de que ahora ha vuelto con más fuerza si cabe", para lo que celebró que "se ha desbloqueado la ampliación norte del puerto, seguiremos liderando el transporte de mercancías del Mediterráneo. Ahora reclamo la misma fuerza que muchos ustedes hicieron para desbloquearlo para otro proyecto vital para la ciudad: el soterramiento de las vías de Serrería, imprescindible para la prolongación del Jardin del Turia hasta el mar.

Estamos dispuestos a adelantar el soterramiento de Serrería redactando nosotros los proyectos iniciales si es necesario; pero queremos que el Gobierno trate a Valencia en las mismas condiciones que otras ciudades. No se entendería que Pedro Sánchez no financiara este proyecto vital para la ciudad de 150 millones de euros, mientras invierte 1.600 millones en soterrar las vías de dos localidades del área metropolitana.