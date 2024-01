La alcaldesa de València, María José Catalá, ha acudido esta mañana al Forum Europa para hacer balance de la gestión de su gobierno en la ciudad. Catalá ha abordado varios temas importantes al frente del Ayuntamiento de València y en ese contexto se ha referido a la interminable resolución del Nou Mestalla.

De este tema ha avanzado que "no negociaremos el convenio hasta que no se reanuden las obras y tengan un amplio desarrollo y podrán hacerlo porque la licencia podría estar en el primer trimestre del año. Cuando empiecen las obras y vemos que lo hacen con ritmo, negociaremos el convenio. Que, además, fijará una planificación temporal y su incumplimiento supondrá penalizaciones, cuyo pago se garantizara con un aval bancario que el València tendrá que aportar, con detalle de las fuentes de financiación de las obras. Más garantista no se puede tener. Tendremos mano firme, pero sin paralizar".

La concesión de la licencia sería una forma de pasar la responsabilidad a Peter Lim para el cumplimiento de la promesa de acabar el estadio, cuya paralización cumplirá quince años el próximo mes de febrero. Ahora, con la concesion a España del Mundial de 2030, el club ha dado señales de estar interesado en reanudar las obras, llegando a hablar incluso de plazos, explicando que espera reanudar las obras en un plazo máximo de seis meses para que el estadio esté constuido en 24-30 meses. Así pues, el club especifica que si en los próximos tres meses obtiene la licencia y la aprobación del plan ATE, el Nou Mestalla podría inaugurarse en agosto de 2026 o agosto de 2027, dependiendo de la tardanza en la aprobación de la ya mencionada licencia de obra.