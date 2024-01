Tras la ceremonia inaugural de la Capitalidad Verde Europea de València a cargo de la alcaldesa del PP María José Catalá, que se ha desarrollado en el Palau de la Música, y tras la primera sesión matinal con una serie de conferencias de expertos y autoridades, sobre temas relacionados sobre Medio Ambiente, desarrollo sostenible, ecourbanismo y alimentación saludables, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València han criticado a populares y Vox por el modo en que han pilotado este evento desde mayo de 2023, cuando fueron las elecciones municipales, a enero de 2024. Cabe recordar que la Capitalidad Verde Europea es un reconocimiento que ha logrado València por el trabajo realizado por el gobierno municipal saliente, que lideraba Joan Ribó (Compromís) apoyado por los socialistas de Sandra Gómez.

En la foto oficial de esta mañana han estado presentes los concejales de PP, Compromís y PSPV. Los de Vox no han acudido, por enfermedad de las regidoras Cecilia Herrero y Mónica Gil, han afirmado fuentes del grupo municipal. Sin embargo, el portavoz Juan Manuel Badenas y el concejal de l'Albufera Jose Gosálbez han anunciado que esta tarde sí estarán en la firma de la Carta de Intenciones y la recepción oficial a las autoridades de la Comisión Europea, el Ministerio de Ciencia y la Conselleria de Medio Ambiente.

Sea como fuere, la izquierda municipal ha acusado a los populares y a Vox de descafeinar el espíritu y la filosofía que movía la Capitalidad Verde Europea y de acabar con las políticas sostenibles que propiciaron que València obtuviera este reconocimiento.

Robles (Compromís): "El programa lo han hecho a puerta cerrada"

Así, la portavoz de Compomís Papi Robles felicitó "a la València que somos, porque la Capital Verde Europea es un reconocimiento a la ciudad que hemos construido entre todas y todos". Robles destacó "el papel de las entidades vecinales de esta ciudad, agentes sociales y universidades, que con la contribución también de Compromís y del gobierno de Joan Ribó, han hecho posible este galardón que es fruto de un trabajo colectivo muy importante para avanzar en un modelo de ciudad que apuesta por la sostenibilidad: la movilidad sostenible , la infraestructura verde, la recuperación del espacio público para las personas, las acciones de lucha contra el cambio climático…" En definitiva, "hemos impulsado a València hacia una ciudad amable, verde y saludable”.

En este sentido, Robles ha lamentado que el gobierno municipal de PP y Vox "no haya dado espacio a la participación ni de las entidades ni tampoco de los grupos de la oposición en la preparación de las actividades" que conforman el programa de la Capitalidad. “Todo se ha hecho a puerta cerrada, no se ha convocado al órgano de participación ciudadana que es el Consejo de Medio Ambiente y sólo nos ha convocado a los grupos municipales en una única ocasión en la Comisión de Seguimiento de la Capitalidad Verde Europea hace escasas semanas con el programa hecho. Por eso, queremos recordarle a Catalá que la Capital Verde Europea no es una marca personal, sino que es un gran asunto de ciudad. Esto no va de una marca turística, va de un firme compromiso con un modelo de ciudad”. En cambio, como ha denunciado Robles, "el modelo de ciudad que está imponiendo Catalá con sus actuaciones es todo lo contrario: más coches, menos verde, más asfalto y más contaminación". De hecho, ha criticado que la alcaldesa "gobierna con un grupo de extrema derecha, negacionista del cambio climático, que ha rechazado en reiteradas ocasiones la Capitalidad Verde Europea, incluso esta mañana ni el teniente de alcalde de Vox ni ninguno de sus concejales ha asistido a la jornada inaugural. Es un menosprecio claro hacia la ciudad".

Gómez (PSOE): "El trabajo de la anterior corporación ha hecho posible la Capitalidad"

Por su parte, la portavoz socialista Sandra Gómez ha lamentado que María José Catalá “no pueda ver más allá de sus propios límites partidistas y la inauguración de la Capitalidad Verde coincida con la reversión de proyectos aprobados que fueron la palanca para conseguir este reconocimiento”. Sandra Gómez ha valorado en estos términos la inauguración de la Capitalidad Verde que arranca “con el anuncio de reversiones y sin nuevos proyectos”. Así, ha insistido en que ayer la Catalá ha anunciado “la reversión de carriles bici o la eliminación de algo tan importante como era el Corredor Verde”.

“Al final estoy absolutamente convencida que si ella hubiese sido la alcaldesa en el anterior mandato, hoy València no podría inaugurar la Capital Verde Europea”, ha afirmado y ha lamentado que la alcaldesa del PP “se refiera a las medidas que nos han hecho llegar hasta la designación como Capital Verde Europea como ocurrencias o extremismos”.

Gómez ha subrayado que “sin los proyectos que hicimos y que dejamos aprobados con el anterior gobierno progresista de la mano de los socialistas sería impensable que València hubiera sido elegida”. “Hoy Catalá ha podido ser la anfitriona de uno de los eventos más importantes que va a vivir esta ciudad gracias a las medidas que critica y a los proyectos de renaturalización de plazas que ha descartado como el Corredor Verde, el bulevar de la Cultura de Guillem de Castro, la renaturalización de la plaza San Agustín y de la avenida del Oeste o la reurbanización de la avenida del Puerto entre otras muchas”, ha continuado.

En su lugar, ha dicho, "la apuesta de Catalá para la ciudad ha sido devolver el tráfico privado al centro, reducir el espacio peatonal para introducir autobuses o la reversión de algunos de los proyectos de renaturalización que incluso estaban en fase de adjudicación".

“El trabajo de la anterior corporación progresista del que reniega Catalá”, ha incidido la líder de los socialistas de València ciudad, “no sólo nos permitió mejorar la calidad de vida de todos los barrios de nuestra ciudad hasta conseguir el reconocimiento de la capitalidad verde europea sino que también nos lanzó como una de las ciudades referentes de todo el mundo. Nos reconocieron como la mejor ciudad del mundo y nos eligieron capital del turismo sostenible”, ha destacado.