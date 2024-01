La revocación de la resolución del anterior alcalde, Joan Ribó, de creación de cuatro mercados de huerta (Pla del Remei, Malilla, Benimaclet y Castellar-Oliveral) aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València el pasado 30 de junio no avanza. La decisión de suprimir estos mercado de venta directa de los agricultores fue una de las primeras decisiones adoptadas por la actual alcaldesa, Mª José Catalá, sin embargo, todavía no ha sido aprobada definitivamente, entre otras cosas, por las alegaciones y escritos en contra que han presentado vecinos, organizaciones ecologistas y de agricultores.

A pesar del anuncio de que los puestos se eliminarían, estos siguen colocándose todas las semanas incluido el de la calle Colón, el más polémico por las denuncias de los vendedores del Mercado de Colón por competencia desleal.

Los agricultores que tienen puesto en estos mercados agrícolas, inspirados en la tradicional Tira de Contar, aseguran que el pasado verano ya plantearon al nuevo gobierno del PP y Vox, que desde octubre tiene las competencias de Agricultura, antes del pacto de gobierno en manos del PP, el traslado del mercado agrícola de Colón, que reconocen funciona a medio gas, a Campanar. En este barrio no hay mercado municipal fijo y tampoco posibilidad de suponer competencia para otros vendedores como ocurre en Pla del Remei con los puestos de venta de producto fresco que funcionan en el sótano del Mercado de Colón.

Las asociaciones de vecinos de Benimaclet, Malilla y Castellar han mantenido en los últimos meses varias reuniones con el nuevo gobierno al que han pedido que mantenga los mercados de huerta para dar servicio a los barrios. Los vecinos de Campanar también han pedido al ayuntamiento que se traslade a este barrio, donde se mantiene una de las zonas de huerta cultivada más extensas de la ciudad, y donde tampoco hay mercado municipal.

Todos siguen esperando que la actual concejala de Agricultura, Cecilia Herrero, de Vox, mueva ficha y de una solución definitiva. "El expediente de extinción de los mercados está en trámite y estamos estudiando las propuestas de los diferentes afectados para dar mejor solución tanto a agricultores afectados como a vecinos y comerciantes", ha dicho.

Los agricultores de los mercados de huerta presentaron alegaciones contra la resolución de junta de gobierno del pasado 30 de junio que los anulaba. Aseguran que no se ha cumplido con el trámite de audiencia previa ya que solo se les ha dado traslado de la anulación de los mercados y de la propuesta de reubicación en uno de los puestos vacantes de los mercados fijos. Aseguran que no hay razones "imperiosas de interés general" que justifiquen la decisión de anular los mercados agrícolas. Apelan a la Directiva 2006/123 de liberalización de las condiciones del ejercicio de la actividad comercial y a la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana y al decreto 65/2012 que la regula que fija las normas para los mercados de venta directa no sedentaria de productos agroalimentarios. Añaden que no se han dado las condiciones para la extinción de los mismos, puesto que no se ha cumplido el plazo de 15 años aprobado o la renuncia de sus titulares. Los agricultores insisten en negociar con el consistorio la reubicación de los mercados.

Los agricultores destacan que "hace poco más de un año de la aprobación" de los mercados agrícolas tiempo insuficiente para comprobar si cumplen la función para la que fueron creados, esto es, facilitar el acceso a los productos de kilómetro cero y a la vez ayudar a los agricultores a mantener su actividad y con ello asegurar el futuro de la huerta, uno de los temas centrales de la Capitalidad Verde de València este 2024.

La petición de diálogo de los agricultores fue respaldada en noviembre pasado por un escrito firmado por doce organizaciones ecologistas y de agricultores, entre ellas Per l'Horta, la Unió Llauradora, la Fundación Assut y Acció Ecologista-Agró, que solicitan al ayuntamiento que escuche a las asociaciones de productores de mercados de huerta, a los vecinos y organizaciones agrarias para dar continuidad a los mercados agrícolas "en los mismo o en otros espacios".