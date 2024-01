Las 533 familias alquiladas en las viviendas municipales de Aumsa se llevaron una desagradable sorpresa este miércoles. El cargo bancario por el coste de sus alquileres no se correspondía con lo que llevaban abonando en los últimos diez años. El incremento supera el 30% en algunos casos. Compromís denunció ayer la “indiscriminada” subida de los alquileres afeando el contraste con la bajada del IBI a las rentas altas, pero el portavoz del gobierno municipal añadió un matiz: no existe incremento de cuota, en realidad se ha suprimido la bonificación prorrogada durante una década. Además, Juan Carlos Caballero señaló que la caducidad de la prórroga que ahora decae fue fijada por el anterior ejecutivo. “No es oportuno generar alarmismo”, dijo el político popular tras exponer algunos ejemplos con incrementos de sólo 25 euros en fincas de la calle Alta o la calle de la Estrella.

La realidad es que el incremento en algunas viviendas es de más de 100 euros. Hasta 200 euros sumados el trastero y el garaje, que se vinculan a determinadas viviendas sin que los inquilinos puedan renunciar a ellos. Según una circular interna de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública, la supresión de la ayuda deja de facto un incremento del 15% en las viviendas de Ciutat Vella y un 25% en el resto de viviendas, salvo por el caso excepcional de los pisos ubicados en Arquitecto Segura Lago, con un incremento del 35%. Todos los trasteros y plazas de garaje duplicarían su precio.

La bonificación se aplicó inicialmente en 2013 con Rita Barberá en la alcaldía y Alfonso Grau al frente de Aumsa. El objetivo era dar salida a los pisos de la entidad pública, muchas de ellas vacías en aquel momento. Con características que las hacían menos competitivas, los inquilinos descartaban la alternativa municipal y elegían acceder al mercado libre, de modo que el Ayuntamiento apostó por rebajar sus rentas y ofrecer alquileres por debajo del valor de mercado. Esta política se mantuvo con el transcurrir de los años y el 5/12/2019 el Consejo de Administración de Aumsa acordó la última prórroga, con efectos de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2023, en los mismos términos que los aprobados en su día.

Pero aquel escenario ha dado un vuelco. Los alquileres están hoy por las nubes y la demanda de vivienda pública también se ha disparado. El último dato de diciembre cifra en 1.360 las solicitudes para acceder a pisos que normalmente no exceden los 500 euros, lejísimos de los 1.571 euros del alquiler medio para un piso 70 metros en la capital del Turia, según el informe de la Cátedra Observatorio Vivienda de la UPV. Ese desequilibrio entre el arrendamiento público y el privado es el argumento esgrimido por el Ayuntamiento para dejar caer la prórroga, añadiendo, no obstante, que el ejecutivo del PP y Vox continúa firme en el propósito de construir 1.000 viviendas públicas.

Sin embargo, más allá del encarecimiento, injustificado para los afectados porque los salarios no crecen al ritmo de los alquileres, en la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública también ha sentado mal que la medida se haya efectuado sin una notificación previa, dinamitando de este modo la habitual comunicación entre los arrendadores y su casero. “Llevamos varias semanas intentando reunirnos con el concejal de Urbanismo para negociar con él y ni siquiera nos ha llamado avisando de la subida”, denuncia la presidenta de la entidad, Trini Piquer, quien ha recomendado devolver la factura y pagar el alquiler anterior. La medida deberá ratificarse en la asamblea del 23 de enero.

“Ya no son viviendas asequibles”

La subida de estos alquileres ha dejado un reguero de personas indignadas con la medida. Clara y su marido son padres de dos niñas en la calle Ecuador y están asustados por el incremento. Lina no sabe cómo saldrá adelante, en paro y al cuidado de su madre en Trafalgar. Esther está cobrando la prestación por desempleo -es administrativa interina del grupo C2- y tanto de la ayuda como del sueldo el nuevo alquiler le devora un 50%. “He pasado de pagar 381€ por el alquiler a pagar 530€, lo que supone una subida del 38,9%”, explica sobre su piso, al que suma el coste del garaje y el trastero vinculados. “Para que una vivienda sea asequible debe costar el 30% de tu salario. Esta ha dejado de serlo”, lamenta la vecina de 47 años de la calle Campos Crespo. “Es un palo que me suban 150 euros el alquiler social sin un solo aviso”, insiste.

En su misma finca vive Erica, divorciada de 50 años y también afectada por un incremento de 100 euros. “Yo soy autónoma y mi salario por tanto es fluctuante, aunque de promedio cobro unos 1.000 euros. Tengo un hijo de 15 años y esta actualización de los precios lo que hace es obligarme a trabajar a destajo. Es un roto en la conciliación y en nuestra economía doméstica”, lamenta la profesora de yoga y pilates.

Ambas vecinas explican que el nuevo importe les ha cogido a contrapié, sin ahorros ni capacidad para reaccionar, y revelan cierta discrepancia a la hora de enfrentar la medida: Esther apuesta por dejar de pagar la diferencia en las próximas facturas, Erica se muestra más cauta porque “por algún lado te terminan devolviendo la jugada”.