El Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València ha iniciado los trabajos de señalización consensuados junto con vecinos, comerciantes y las entidades sociales y falleras respecto al Área de Prioridad Residencial - Ciutat Vella Nord. Tal como anunció el concejal Jesús Carbonell en diciembre, este área controlada por cámaras pasa a ser la primera Zona de Bajas Emisiones de la capital del Turia.

Las mencionadas tareas han comenzado con la instalación de una estación de reparación de bicicletas en el aparcamiento Centre Històric-Mercat Central. Del mismo modo, entre la noche del domingo 14 y la mañana del lunes 15 se efectuarán los trabajos de pintura y señalización vertical para crear una nueva zona de carga y descarga en el número 10 de la calle del Doctor Chiarri. A ello se añaden dos nuevas paradas de taxis en la plaza Ciutat de Bruges y en la plaza de Tavernes de la Valldigna, en horario de tarde-noche, que es cuando finaliza el horario de carga y descarga del mercado de Mossén Sorell.

También se han iniciado los trabajos para reconvertir 31 plazas de estacionamiento de zona verde a zona naranja en las calles de Na Jordana (5), Salvador Giner (14), Doctor Chiarri (5), Beneficència (3) y Corona (4). De este modo, de las 122 plazas de estacionamiento reservadas exclusivamente para residentes, 91 se mantienen como zona verde y 31 pasan a ser zona naranja y, por tanto, compartidas en horario de 9 a 20 horas entre semana, y de 9 a 15 horas los sábados. Aunque se trata de un área de prioridad residencial, todas las personas autorizadas a entrar no disponen del distintivo de residentes.

Además, a partir del miércoles 17 se amplían los horarios de carga y descarga de las calles Canvis y Numància hasta las 12.00 horas. Cabe recordar que en la mayoría de calles peatonales del APR se puede realizar carga y descarga de lunes a sábado no festivos de 8 a 11 horas.

Supresión de los ‘bucles’ de Ciutat Vella

Asimismo, el Ayuntamiento de València elimina los trayectos cerrados o ‘bucles’ al permitir la circulación por la plaza del Tossal, calle de Dalt y calle del Pintor Fillol. Esto significa que los autorizados a circular por el interior del APR pueden acceder a las calles del Moro Zeid y Sant Miquel desde la calle de Cavallers y la de Dalt (porque se permite atravesar la plaza del Tossal); también circular por toda la calle de Dalt sin desviarse, así como salir por Pintor Fillol y Pare d’Òrfens hacia la Blanqueria.

Estos bucles o itinerarios cerrados buscaban disminuir el tráfico y evitar al oportunista por el interior de Ciutat Vella —aquel que no tenía destino dentro del barrio, pero que lo atravesaba para llegar a otro punto de la ciudad— cuando aún no se habían instalado las cámaras de control de accesos. Los bucles ya no cumplen, por tanto, su función inicial porque ya no hay tráfico oportunista que evitar desde la implantación del APR.

La APR ya hacía el mismo papel

En lo relativo a la Zona de Bajas Emisiones, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia de fecha 15 de diciembre de 2023 se aprobó considerar el Área de Prioridad Residencial - Ciutat Vella Nord, como Zona de Bajas Emisiones de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones. La nueva nomenclatura, por tanto, aparecerá reflejada en todas las señales de acceso a la zona.

Cabe recordar que el mencionado acuerdo de diciembre se ajusta a la exigencia de la normativa europea y estatal; y que la implantación de la ZBE se consideró en Ciutat Vella Nord porque esta APR ya funciona de facto como una zona de bajas emisiones. "Existe una coincidiencia de objetivos entre la ZBE y el APR", resumió Carbonell en diciembre. Tal como publicó Levante-EMV entonces, mientras se aplica la ZBE en el ámbito del APR, Carbonell y el equipo de Movilidad ganan tiempo para acabar de elaborar y aprobar la ordenanza que debe regular el funcionamiento de la ZBE. El ayuntamiento dispondrá de 6 meses para redacar y aprobar esta ordenanza, que parece será una realidad en julio de 2024.

Modificaciones "consensuadas"

Sobre los cambios iniciados hoy, el edil de Movildiad, Jesús Carbonell, ha recalcado que “estas modificaciones en el Área de Prioridad Residencial se realizan de forma consensuada con los vecinos que solicitaban algunos cambios para poder mejorar la circulación dentro de la zona de la APR y que desde Movilidad se ha considerado necesarias y compatibles con la restricción del tráfico ya existentes”. Y ha añadido: “Desde el área de Movilidad seguimos trabajando en mejorar València y para ello hemos escuchado a los agentes que participan en la ciudad; estamos estudiando sus propuestas y poniendo en marcha las que son posibles como en el caso de la APR”.

Por su parte, desde la oposición, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento y anterior responsable de Movilidad con los gobiernos de La Nau y el Rialto, Giuseppe Grezzi, ha remarcado que estas medidas "en ningún caso han sido pactadas con los vecinos", afeando al mismo tiempo que el actual ejecutivo elimine los bucles de circulación. "Desde hace ocho años y hasta hoy, estos bucles han posibilitado la práctica peatonalización del centro histórico de València".