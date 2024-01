La manifestación contra la censura y el veto del Ayuntamiento de València, de PP y Vox, a la cabalgata de las 'Magues de gener' que venía organizando la Sociedad El Micalet desde hace ocho años, ha reunido a cientos de personas esta mañana en las calles del centro.

La manifestación ha salido a las 11.30 desde la Glorieta y llegado a la plaza de la Virhen sobre las 12.30.

El desfile ha transcurrido en ambiente festivo y reivindicativo. "Las mujeres también podemos ser magas de la Navidad" reivindaba una mujer que se ha sumado con sus hijos pequeños al desfile.

La Policia Local de València calcula que han asistido mil personas, aunque la organización elevaba a tres mil personas la asistencia.

En prepresentación de la anterior corporación han acudido por parte de Compromís el exalcalde Joan Ribó y los concejales Gloria Tello y Lucía Beamud, que se han acompañado además de los diputados Paula Espinosa, Francesc Roig y Dolors Gimeno. Al término de la cabalgata Ribó ha lamentado que una cabalgata de celebración haya tenido que convertirse en una protesta "contra la censura", preguntándose a quién hace mal esta cabalgata cuando ya han pasado las celebraciones religiosas.

"Esta censura solo se puede concebir desde un planteamiento que no tolera otra cosa que no sea su forma de pensar. En la cabalgata yo veo diversidad, gente laica, creyente y de todo tipo. Es una expresión de la diversidad de València. Me hubiera gustado que las reinas magas pudieran subir al balcón como lo han hecho todos los ciudadanos durante estos años. En definitiva lo que echo en falta es libertad de expresión, un derecho básico en cualquier sociedad democrática", ha declarado el exalcalde.