Compromís ha denunciado que la alcaldesa María José Catalá ha dejado a 110 personas sin las ayudas para el alquiler por falta de presupuesto. La portavoz de Compromís per València Papi Robles recuerda que las bases de la convocatoria incluyen la posibilidad de ampliar hasta un millón de euros el importe de la subvención, “por lo que la posibilidad de poder llegar a cubrir a la totalidad de los solicitantes es viable y daría respuesta a toda la ciudadanía”. Así lo pide Robles en una moción que ha presentado a la Comisión de Urbanismo de este miércoles. “Catalá debe ejecutar lo previsto, ampliar el crédito y no dejar a nadie en la calle”, ha exigido.

“La reciente resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2023 ha llegado a un total de 1.665 vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero no podemos olvidar que ha habido 110 personas que se han quedado fuera de las ayudas, no por no cumplir los requisitos, sino porque el ayuntamiento no ha dispuesto del dinero necesario para cubrir a todos los solicitantes” explica la portavoz de Compromís. Papi Robles recuerda que el gobierno de Joan Ribó "reservó para la convocatoria de 2023 un importe de tres millones de euros, ampliables hasta cuatro, con el fin de conseguir dar cobertura a todas las necesidades residenciales de la ciudadanía". Esto en la práctica, "supone duplicar la cuantía destinada a estas ayudas al alquiler para garantizar que nadie se quede fuera”. Por eso, Robles exige a Catalá que tramite esta modificación de crédito con el fin de incorporar la cantidad necesaria para cubrir estas ayudas y atender a estas personas que han quedado excluidas. "Estas 110 personas tienen reconocido su derecho a ser beneficiarios de las ayudas por sus condiciones socioeconómicas y el Ayuntamiento debe darles respuesta" asegura Robles.

La portavoz de Compromís considera que solucionar este agravio "debería ser una prioridad pero en estos momentos la alcaldesa sólo se ha preocupado de bajar los impuestos a las rentas altas y dejar sin ayudas a las personas más vulnerables”. Para Papi Robles “es un escándalo la dejadez de Catalá por resolver el grave problema del acceso a la vivienda en esta ciudad. En lugar de eso, sigue con el descontrol de los apartamentos turísticos ilegales, multiplica el precio del alquiler en las viviendas municipales de Aumsa y ahora recorta ayudas a las personas que más lo necesitan. Eso sí, rebaja sus impuestos al 10% más rico. Es irresponsable y cruel”, ha concluido.