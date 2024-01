Basta leer un poco entre líneas para entender que la construcción de estanques bajo los puentes del Jardín del Turia como fórmula para evitar que, ahí abajo, duerman las personas sin hogar, está muy lejos de ser la estrategia ideal para María José Catalá. Y que, en algún momento, esta opción se irá diluyendo. De momento, la alcaldesa se refirió a esta cuestión con patada a seguir.

"La delegación de Parques y Jardines está haciendo un estudio y está en una fase muy inicial del proyecto. Es muy ambicioso porque hay muchos puentes en el cauce y más adelante nos planteará el estudio completo, en cuanto tiempo y el coste de ejecución...".

Transversalidad necesaria

Se encontró más cómoda a la hora de destacar que lo que hay que hacer es evitar que esas personas duerma a la intemperie. "El sinhogarismo no lo vinculo ni a los puentes ni a un lugar determinado. En cualquier ciudad hay que abordarlo de forma transversal. Se les da a todos ellos la posibilidad de pernoctar en un albergue. Es lo que hay que darles: una opción real. Y no pararemos hasta que no haya nadie durmiendo a la intemperie

"Está en una fase preliminar"

Y el mensaje volvió a ser de hablar de un muy, muy largo plazo: "yo no lo vinculo a los puentes. Es un proyecto de mucha enjundia, en una fase muy preliminar". Y si esa es la solución, porque según la tesis oficial, afectan al disfrute del jardín, "hay muchas formas de solucionar el problema. Los estanques, iluminarlos... es una variable más. Y no solo hay personas que duermen en la calle en el Cauce. Allí es preocupante por la humedad que hay en el cauce, pero la política social debe afectar a todos los barrios de la ciudad".