Un tercio de los animales que entraron en el Centro Municipal de Acogida de Especies Exóticas y Avifauna han encontrado una «segunda oportunidad». Esta es una de las cifras facilitadas por el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, tras la visita a las instalaciones de Nazaret.

Los animales allí acogidos pasan a tener diferentes destinos. Están los que todavía permanecen allí, los que no son recuperables y fallecen y los que disponen de esa segunda vida. Esta pasa por el traslado a otros centros de recuperación -en función al tipo de animal ingresado, como los invasores o de protección especial-, un total de 176, mientras que 90 de ellos fueron adoptados y 35 fueron liberados una vez consiguieron recuperarse.

En la actualidad, el espacio animalista ha derivado algunas de los ejemplares hacia lugares más especializados. Es por ello que ya no hay, por ejemplo, iguanas o ofidios -tan sólo una serpiente se aloja actualmente-. Roedores y aves constituyen el grueso de los hospedados. Tal como dijo la directora Yolanda Giménez, al concejal «esto no es ni un zoo ni una tienda, pero sí un sitio en el que animales que no fueron bien tratados en su momento, o que nos llegaron con alguna lesión, se les cuida para tener esa segunda oportunidad, para la que se elige cuidadosamente la persona que adopta».

Cuidado, recuperación, liberación y adopción

Caballero calificó los datos de «un balance que pone de manifiesto la gran labor que se está haciendo en el centro con el cuidado, recuperación, liberación y adopción de los animales». El edil afirmó que desde el Ayuntamiento de València «vamos a seguir trabajando y apoyando la importante labor que realiza el centro de acogida con la asistencia y tratamientos a los animales para que estén lo mejor cuidados posibles».