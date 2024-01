La EMT no tendrá que pagar los 10 millones que le reclamaba Hacienda

El Tribunal Económico Administrativo Central ha fallado a favor de la Empresa Municipal de Transportes de València y ha determinado que esta empresa pública no tendrá que pagar 10 millones de euros a la Agencia Tributaria, tal como le reclamaba el organismo central del Ministerio de Hacienda. Esta noticia, positiva para las arcas municipales pues al fin y al cabo los valencianos no acabarán pagando ese dinero, ha sido dado a conocer por el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, que presidía la EMT en la época en que Hacienda abrió un expediente sancionador a la EMT por esta supuesta mala praxis contable, que ahora el Tribunal Económico Administrativo Central ha determinado que es legal. Grezzi ya explicó en su momento que su euipo directivo había gestionado este asunto como le habían indicado los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento de València. Con todo, según confirman fuentes de la empresa pública, ahora presidida por el concejal del PP Jesús Carbonell, la Agencia Tributaria puede recurrir esta sentencia y dispone aún de un mes, desde que se le notifique el fallo judicial.

Tal como relata en un comunicado Giuseppe Grezzi, "en verano de 2020, la Agencia Tributaria anunció una presunta mala praxis en la gestión de la Empresa Municipal de Transportes por parte del gobierno de Joan Ribó, pese a que desde el principio el Ayuntamiento de València y EMT aclararon que no tenía fundamento". Cabe recordar, que el asunto se remonta al 16 de julio de 2020, cuando la Agencia Tributaria anunció la apertura de actuaciones inspectoras contra EMT en relación con los impuestos de IVA y sociedades por la contabilización de la subvención anual otorgada por el ayuntamiento para financiar el servicio público que presta la compañía. "Aunque -relata el comunicado de Grezzi- ya había eximido a otras empresas de transportes por las mismas circunstancias, Hacienda consideraba que dicha subvención en València debería de haber devengado IVA al existir una vinculación entre las ventas de títulos de EMT y la subvención abonada por el ayuntamiento". En cambio, tanto los servicios jurídicos municipales como EMT consideran que la subvención "no estaba sujeta a IVA por no estar vinculada al precio de los títulos sino por estar destinada a compensar el déficit total de explotación".

El período inspeccionado por los técnicos de la Agencia Tributaria se limitaba el periodo entre abril de 2016 y noviembre de 2017, al entrar en vigor la Disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, "que aclaraba que esta subvención no está sujeta a IVA". Una reforma legal que no hacía más que regular de forma expresa la aplicación de la norma que hasta entonces se desprendía tácitamente, "no haciendo más que reafirmar la correcta interpretación tanto de ayuntamiento como de EMT, y que ya había servido a la propia Agencia Tributaria para no emprender las mismas actuaciones en otras ciudades, aunque incomprensiblemente sí en València".

Finalmente, aunque la Agencia Tributaria resolvió que la EMT debía hacer frente a una deuda de 10.630.964,51 euros en concepto de IVA no pagado, la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional de València) por la EMT siendo su presidente Giuseppe Grezzi ha concluido: “Las dotaciones presupuestarias controvertidas no pueden incluirse en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en consecuencia, procede anular el acto”; "desmontando así toda la campaña contra la gestión municipal", añaden fuentes de Compromís.

La valoración política de Grezzi es clara: “Una vez más, un falso escándalo con un gobierno del cambio como víctima, y las arcas públicas de València como rehén, acaba en nada una vez que ya se ha hecho todo el daño posible a la reputación de quienes gestionaban lo público con la mayor eficacia”, resume el concejal de Compromís y entonces presidente de la EMT. No en vano, lamenta "los ataques de María José Català y el PP a la EMT, obviando las explicaciones y la documentación aportada por el propio ayuntamiento, y que desmentían el asunto", ha concluido Grezzi.