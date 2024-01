La alcaldesa de València María José Catalá, del PP, ha resaltado este martes que en esta ciudad no existe actualmente la figura del vicealcalde sino la de teniente de alcalde. Catalá se ha dirigido de este modo al segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el consistorio de la capital valenciana, Juanma Badenas, que en alguna ocasión ha definido su cargo como el de vicealcalde. La primera edil ha considerado que eso se habrá debido a "un error léxico" porque en este momento, "en la estructura orgánica del ayuntamiento, no existe" la vicealcaldía y "no hay intención" de crear esa figura.

Catalá se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a las Casitas Rosas, en el barrio de la Malva-rosa, para conocer las obras de remodelación de la plaza 7 de Octubre, preguntada por las veces que Juanma Badenas se ha definido como vicealcalde. "Debe de ser un error léxico porque no hay vicealcaldes en la ciudad de València. Hay tenientes de alcalde. La primera teniente de alcalde es María José Ferrer San Segundo (PP) y Juanma Badenas es el segundo teniente de alcalde", ha respondido la responsable municipal. Así, María José Catalá ha insistido en que "no hay vicealcaldes en València". "En la estructura orgánica del Ayuntamiento de València no existe" ese cargo "y no hay intención de que exista", ha remarcado. Hay que recordar que cuando se produjeron las negociaciones entre PP y Vox para sellar el pacto de gobierno para València entre ambas formaciones, según dijeron en su momento portavoces de alcaldía a Levante-EMV, la figura del vicealcalde nunca estuvo sobre la mesa. Se trata de un cargo que Catalá no quiso delegar en su socio de ejecutivo. Sin embargo, Vox se ha referido a Badenas como vicealcalde en varias ocasiones, sobre todo en comunicados públicos relacionados con la actividad municipal de Badenas. Una de las últimas ocasiones fue cuando Badenas se reunió con el vicepresidente del Consell Vicente Barrera, y entre otros asuntos, abordaron la reanudación de las obras de nuevo Mestalla. Al término de esta reunión, el equipo de Vox València identificó a Badenas como vicealcalde en una nota de prensa sobre este tema.