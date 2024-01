Tanto Compromís como PSPV-PSOE han exigido a María José Catalá que tome medidas para evitar que los alquileres de las viviendas de Aumsa, en las que viven centenares de valencianos no se disparen de manera desproporcionada. La portavoz de Compromís per València Papi Robles reclamó a Catalá que prorrogue el convenio de las viviendas municipales mientras negocia uno nuevo que siga garantizando un alquiler asequible, mientras que la portavoz socialista Sandra Gómez pidió a la alcaldesa que rectifique esta subida de alquileres a los inquilinos de la empresa municipal "porque está castigando a familias vulnerables mientras beneficia a los grandes propietarios que podrán ahorrarse miles de euros gracias a su estafa fiscal”.

Robles: "Han subido los alquileres un 30% y lo han ocultado a los inquilinos"

La portavoz valencianista Papi Robles ha registrado una moción para el próximo pleno municipal. Además de la prórroga del convenio actual entre Aumsa y sus inquilinos por un año más, la moción pide reconocer de nuevo a los representantes de las comunidades de vecinos y vecinas de Aumsa para iniciar la negociación de un nuevo convenio y que se vuelva a habilitar una oficina de atención sin cita previa en el distrito de Ciutat Vella. Robles destaca que es una moción "acordada con las familias afectadas y acusa a Catalá de realizar una gestión irresponsable".

Papi Robles lamentó que todos "los agravios sufridos" por los inquilinos de las viviendas municipales "son impropios de una administración como es el ayuntamiento y una irresponsabilidad por parte de Catalá. Aparte del aumento de los alquileres, de más de un 30 por ciento en algunos de los casos, y de hacerlo ocultándolo a los propios inquilinos, Catalá no ha tenido en cuenta que estas familias, al ser desconocedoras de que los iban a suspender la bonificación, tampoco han podido ejercer su derecho a solicitar otras ayudas. Un completo desastre”. Por eso, Compromís presenta esta moción al pleno después de reunirse con los representantes de los afectados, “porque tenemos que parar los pies a esta alcaldesa que mientras baja los impuestos a los más ricos, se lo cobra subiendo el precio del alquiler de las viviendas públicas a familias trabajadoras” asegura Robles.

En la moción, Compromís pide prorrogar, con fecha 1 de febrero de 2024 y durante un año, el convenio que ha venido funcionando entre la empresa municipal y sus inquilinos así como iniciar las negociaciones para un nuevo convenio. La coalición valencianista propone que este nuevo acuerdo para el próximo año incluya bonificaciones en el alquiler de viviendas, trasteros y plazas de garaje. También que este convenio sea "plenamente participado por los representantes de los inquilinos y que tenga en cuenta modelos de éxito como el de la Entidad Valenciana de Vivienda y Sol (EVHA)". Además exige reconocer de nuevo a los representantes de las comunidades de vecinos y vecinas de Aumsa "como interlocutores" y "habilitar una oficina de atención sin cita previa en el distrito de Ciutat Vella, dos cuestiones que también el gobierno del PP y Vox ha eliminado".

Gómez: "Bajan los impuestos a los grandes propietarios y les aumentan 100 euros a los vulnerables"

Por su parte, Gómez ha censurado que la alcaldesa “castigue a las familias que por su situación económica son usuarias y merecedoras de una vivienda de alquiler público subiéndoles el alquiler”. “Cada día está más clara que la forma de entender la política de María José Catalá, es la del PP de siempre, que es la de beneficiar a sus amigos”, ha lamentado. Así ha recordado: “Acaba de aprobar una rebaja fiscal para los propietarios y grandes propietarios gracias a la cual una persona que tenga dos, tres, cuatro o más viviendas podrá ahorrarse miles de euros mientras que a los inquilinos de Aumsa les sube una media de 100 euros”. Una cantidad que, ha advertido, “para Catalá no supondrá nada pero para una familia que está pasando dificultades, sí”. La concejala socialista ha cuestionado “la falta de empatía” de Catalá con estas familias que “necesitan soluciones a corto plazo, empezando por no subir los alquileres más allá del IPC”. “La vivienda pública ha de servir para dar soluciones habitacionales a la gente que lo necesita, no para aumentar los ingresos de la administración”, ha afirmado. La dirigente socialista ha adelantado que mañana defenderá en la comisión municipal correspondiente que Aumsa “prorrogue los descuentos de los alquileres en el próximo consejo de administración, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024”. Igualmente, propondrá que mantenga "el diálogo" con las personas inquilinas de sus viviendas públicas "como se ha venido haciendo en los últimos 8 años, así como que se les notifique cualquier modificación de las condiciones y no tengan que enterarse por la prensa”.