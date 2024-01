En la vida hay que saber parar. Esa fue la lección trasladada por Carlos Sanz, concejal del PP en Rotglà i Corberà, a los últimos manifestantes contra la amnistía en la sede del PSPV de València. Fue ayer a las 20.45 horas, primero de manera conciliadora pero en pocos segundos a gritos. Porque él vive cuatro plantas por encima de los socialistas en la calle Hospital. Y lleva tres meses sin poder descansar.

"Los primeros días bajaba con vosotros, pero esto ya no tiene sentido"

Durante los tres minutos de bronca, Carlos les explicó que él también es de derechas, que una protesta tan residual es inútil y que el vecindario está harto de las voces y el silbato. “No podemos estar ni en el comedor viendo la tele, yo los primeros días bajaba con vosotros, pero ahora ya no tiene sentido”, insistió.

Sus primeros argumentos no calaron. De frente encontró a diez manifestantes escépticos. “Si no entiendes que estemos aquí, tú no eres de derecha”, respondió uno. “Pero si llevo hasta un toro tatuado. ¡Nos estáis jodiendo a los vecinos!”, contraatacó el edil del PP. “No pararemos hasta que se vaya el hijoputa ese –por Pedro Sánchez–” siguió su antagonista. “No se va a ir”, lamentó Sanz. “¡Se va a ir!”, profetizó convencido el manifestante.

"Sois cuatro gatos y ensuciáis a la derecha española", les espetó el edil

El encontronazo continuó subiendo de decibelios, los últimos frente a la sede del PSPV dijeron que “siempre se molesta a alguien en las manifestaciones", expertos ya en la materia, y Sanz intentó disuadirles con una nueva razón de peso: “En este barrio el 90% son del PP y Vox, id a Benimaclet, a cualquier sitio, pero por favor dejadnos en paz”, rogó desesperado. No hubo acuerdo; solo otro asalto. “Hemos pedido permiso. Estamos en nuestro derecho. Respeta”, pidieron ellos. “Llevo respetando tres meses, pero sois cuatro gatos y ensuciáis a la derecha española”, replicó el concejal popular antes de abandonar el concierto de silbato y un “Puigdemont a prisión” cantado a coro.

Tras la trifulca, el edil Carlos Sanz, que además es presidente del PP en la Pobla Llarga, reconoció a Levante-EMV estar muy quemado con el infatigable reducto de manifestantes, apostado cada día bajo su casa de 20 a 21 horas de la noche. “Vinieron en Navidad y Año Nuevo. No perdonan un día. Se dedican a molestar a los vecinos, porque en la sede del PSPV dudo que haya alguien a estas horas. Yo soy abogado y cuando llego a casa solo me apetece quitarme el traje y descansar. Comparto su indignación, pero estas no son las formas. Dan vergüenza ajena”.