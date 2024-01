La primera teniente de alcalde y concejala de Pedanías, Participación y Acción Vecinal, María José Ferrer San Segundo, ha confirmado a la Federación de Asociaciones Vecinales de València la continuidad de los presupuestos participativos, aunque se están redactando unas nuevas bases y no hay fecha para volver a ponerlos en marcha. Será "lo antes posible", quedaron ambas partes. Los vecinos quieren que las propuestas, bien sean de particulares o de asociaciones, sean tratadas en las juntas de distrito y que los técnicos municipales les expliquen directamente qué proyectos pueden seguir adelante y qué proyectos no. Y no quieren que la baja población de algunos barrios los condene a presupuestos pequeños pese a tener importantes necesidades.

Mesa de diálogo De los presupuestos participativos se ha hablado en una reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo sobre Participación. En el encuentro se intercambiaron propuestas y opiniones respecto a los retos a abordar en materia de participación y descentralización, entre otros el funcionamiento de los consejos de las Juntas Municipales de Distrito, la regulación de las subvenciones vecinales o los citados presupuestos participativos. “Este gobierno municipal tiene claro que hay que estar en la calle y mantenerse en continua interrelación y escucha activa con los vecinos de València" María José Ferrer San Segundo explicó tras la reunión que “este gobierno municipal tiene claro que hay que estar en la calle, tomar el pulso a las inquietudes ciudadanas, valorar las propuestas, buscar soluciones y mantenerse en continua interrelación y escucha activa con los vecinos de València. En definitiva, trabajo, cercanía y eficacia. Los barrios y pedanías merecen atención a sus problemas y acción para atajarlos”, concluyó. Para Ferrer San Segundo, “el equipo de gobierno tiene entre sus objetivos implantar medidas que consigan simplificar procedimientos y acercar la administración y al gobierno municipal a la ciudadanía”. Presupuestos participativos Sobre el asunto concreto de los presupuestos participativos, la primera teniente de alcalde confirmó a los vecinos su idea de mantener una de las que fue medida estrella del anterior gobierno en materia de participación. No obstante, cambiarán las normas. Se están redactando unas nuevas bases que se presentarán a los vecinos para que colabore en la elaboración final de las mismas. No hay fecha para empezar a aplicar esa nueva fórmula, pero "será lo antes posible", aseguró la presidenta vecinal, María José Broseta, recogiendo palabras de Ferrer San Segundo. "Yo desde mi ordenador puedo pedir una cosa y sacarla adelante con mis amigos, pero nosotros creemos que las cosas hay que trabajarlas de nivel colectivo" Los vecinos quieren un proceso rigurosos de participación, siendo la base del mismo las Juntas Municipales de Distrito, en las que se presentarían los proyectos para su debate. "Yo desde mi ordenador puedo pedir una cosa y sacarla adelante con mis amigos, pero nosotros creemos que las cosas hay que trabajarlas de nivel colectivo", asegura Broseta. Su idea es que todas las iniciativas, ya sean de particulares, de colectivos o de asociaciones, se llevan a las juntas de distrito y se debatan allí, con participación incluida de los técnicos municipales para que informen sobre los proyectos que pueden ser viables y cuáles no. Reparto por población Broseta no quiere, por ejemplo, que el número de población decida las cantidades a invertir, pues los barrios pequeños siempre saldrán perjudicados aunque tengan necesidades mucho más evidentes. Y no quieren tampoco que se incluyan en los presupuestos participativos intervenciones que tienen que ver con el mantenimiento de infraestructuras, cuestiones que deben llevarse a cabo dentro de partidas normales. Y hay una cuestión importante para los vecinos, y es que se informe convenientemente a la ciudadanía de los procedimientos y de la forma de participar.