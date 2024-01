La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la incorporación de 10,1 millones de euros al presupuesto municipal, a través de dos modificaciones de crédito, para compensar la pérdida de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) en El Cabanyal por la baja ejecución de las obras.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado en la visita que ha realizado este viernes a las obras del Centro de Día de El Cabanyal que el Ayuntamiento tendrá que asumir “a pulmón” con fondos propios la financiación que falta para acabar de ejecutar los proyectos EDUSI de El Cabanyal.

Devolver 10 de los 30 millones

La baja ejecución presupuestaria de los fondos EDUSI supuso que el Ayuntamiento se viera obligado a devolver a la Unión Europea 10 de los 30 millones de euros de inversión previstos inicialmente para la regeneración urbana de los barrios del marítimo. Ahora, con las modificaciones de crédito aprobadas por la Junta de Gobierno se reponen los 10,1 millones de financiación que faltan para acabar los proyectos.

Según ha explicado Catalá, “el Ayuntamiento de València va a actuar de manera responsable y asumirá una financiación que hemos perdido por la ineficacia y apatía del anterior gobierno municipal”. No obstante, la alcaldesa ha precisado que “el Ayuntamiento no va a abandonar a los vecinos y las vecinas y no dejaremos de impulsar la recuperación de El Cabanyal”.

Centro de día y escoleta

Entre los proyectos EDUSI que se encuentran pendientes de finalizar y que necesitarán la nueva financiación municipal están el Centro de Día para personas mayores, los Centros de empleo y cívico, la rehabilitación de fachadas y cubiertas del mercado de El Cabanyal, la escuela infantil de primer ciclo, y la reurbanización del borde oeste del barrio.

El nuevo Centro de Día para personas mayores que ha visitado Catalá contará con más de 1.100 metros cuadrados de superficie construida y está previsto que estará acabado el próximo verano y será en ese momento en el que abrirá el plazo para poder equipar el centro.