La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes una serie de modificaciones del presupuesto del Ayuntamiento de València, por un importe total de 23,44 millones de euros, con el objetivo de atender las necesidades de cofinanciación de proyectos de la UE, “para acelerar el ritmo de inversión municipal y no perder la financiación europea”, tal como ha señalado María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde y responsable del Área de Hacienda y Participación. Esta modificación presupuestaria ha sido aprobada por PP y Vox, apenas dos meses después que la alcaldesa de València María José Catalá presentase los presupuestos de la ciudad, a primeros de noviembre.

“Es una medida positivísima y no podíamos dejar pasar ni un día. Cuenta con la conformidad de la Intervención General”, ha añadido la concejala delegada de Hacienda y Presupuestos. Esta serie de modificaciones servirán para atender necesidades de crédito que no pueden demorarse a ejercicios siguientes, como la cofinanciación de proyectos enmarcados en los programas europeos EDUSI y Next Generation por un valor de 23,1 millones. Por otro lado, un total de 305.000 euros se destinarán a subvenciones nominativas a asociaciones y entidades sociales, vecinales y culturales.

La mayor parte de la modificación presupuestaria procede de la incorporación de remanentes de créditos por un valor de 16.002.135,25 €. A estos poco más de 16 millones de euros hay que añadir la quinta modificación de crédito por transferencia por un importe de 2,63 millones de euros, aprobada por la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada este viernes. Del mismo modo, el órgano colegiado municipal ha aprobado otra modificación de las cuentas municipales por un importe de 4.805.000,00 euros.

Proyectos Next Generation

La incorporación de los remanentes de crédito permitirá, por ejemplo, continuar con proyectos Next Generation por un importe pendiente de 11,8 millones, como la propia reurbanización de la Avenida de la Malva-rosa, la accesibilidad de las paradas de autobús o actuaciones enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Tal como requiere la ley, "las modificaciones presupuestarias cumplen los principios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, así como la regla de gasto del presupuesto del presente ejercicio de 2024", indican fuentes municipales. De la modificación de 4,8 millones de euros, la primera del ejercicio enmarcada en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, un total de 3,1 millones irán destinados a atender el gasto comprometido y pendiente de ejecutar del programa Edusi, cofinanciado con fondos de la Unión Europea.

Alrededor de 1,4 millones de euros servirán para financiar la ejecución de las obras de reurbanización y renovación de la red de saneamiento en la avenida de la Malva-rosa y calles adyacentes. Esta actuación municipal, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 22 de diciembre de 2023, está englobada en los proyectos cofinanciados con fondos europeos Next Generation. "El resto de esta modificación del presupuesto municipal, 305.000 euros, irá destinado a subvencionar a diversas asociaciones y entidades sociales, vecinales y culturales, a propuesta de las delegaciones municipales", añaden las mismas fuentes.