Marisa Serrano: "Muchos ven la arqueología como un encarecimiento de los proyectos, pero le da un valor extra a la obra"

Lleva más de tres décadas trabajando como arqueóloga, primero como investigadora en organismos públicos y luego como profesional con empresa propia. Marisa Serrano Marcos, toledana de nacimiento y valenciana de adopción, suma obras públicas y privadas en València, entre ellas la de los túneles ferroviarios o los palacios de los Eixarchs. Arqueóloga experimentada, no duda en echar mano de las redes sociales para divulgar sus descubrimientos.

Háblenos de su hallazgo más reciente y de la información que aporta sobre la ciudad.

En las obras de renovación del Servicio del Ciclo Integral del Agua y Emivasa, en la calle San Vicente, localizamos varios elementos del recinto defensivo de época islámica, en concreto, parte de una de las torres de la puerta de la Boatella (Bab Baytala), el lienzo de la muralla, la barbacana y el vall cobert [canalización hidráulica medieval]. También se ha localizado el camino de San Vicente de época bajomedieval y restos de pavimentos de calzadas de época romana, posiblemente la Vía Augusta, de los siglos I aC y I-II dC.

De nuevo la muralla como le ocurrió en la marginal del Jardín del Turia.

Allí se obtuvo muchísima información y se pudieron estudiar y documentaron infinidad de restos arqueológicos a lo largo de 1,5 kilómetros pertenecientes a las fortificaciones de época islámica, medieval, moderna y contemporánea, algunos de ellos se han presentado en congresos y jornadas de arqueología. Se documentaron, entre otros, dos torres de época islámica pertenecientes a la puerta de Bab Al-Warraq, de la que hemos realizado una reconstrucción en 3D; el inicio de la torre de otra de las puertas de entrada a la ciudad, la puerta de Ali Bufat; y parte del lienzo de la muralla. También se localizó la Puerta del Real y la torre de Santa Catalina y la batería del Real, construida con motivo de la Guerra de la Independencia Española de 1808. De esta última se pudo estudiar su alzado y dimensiones. De este momento histórico son pocos hasta el momento los restos documentados en la ciudad de València.

¿En la reforma de la plaza de la Reina se podría haber llegado más lejos? ¿Cuál es su hipótesis sobre los restos del siglo V hallados y tapados sin terminar de estudiar?

Sin excavar y ver lo que hay nadie puede asegurar nada, todo lo que se diga son hipótesis: ¿muralla?, ¿edificio público o residencial?... Yo redacté y entregué las posibles propuestas arqueológicas a realizar para poder excavar e interpretar correctamente las estructuras localizadas.

¿Cual es su principal descubrimiento y cuál le gustaría hacer?

Difícil pregunta...muchos. Se suelen recordar los últimos, pero importantes son todos y cada uno aporta y suma, como la posible Vía Augusta de las calle San Vicente y la única perfumería de época romana localizada hasta el momento en la ciudad de València que recuperamos en el palacio Vallier (plaza de Manises), el estudio de los palacios de Eixarchs, el santuario romano periurbano de la plaza de San Nicolás, con sus ajuares, que apareció en una obra de un aparcamiento de Aumsa y que sí se ha puesto en valor y además es visitable. Recuerdo el vaso ibérico del «Ciclo de la Vida» recuperado en la excavaciones de la plaza de Cisneros, las excavaciones de la calle Ruaya-Sagunto donde se documentaron pozos y otras estructuras con materiales púnicos e ibéricos del siglo IV-III aC, el arrabal islámico de la Boatella o el barrio islámico de la calle Almazora con calles, viviendas e increíbles ajuares domésticos... Y lo que me gustaría encontrar...No lo sé, tantas cosas, quizás la muralla romana republicana, algún mosaico bien conservado, o documentar en extensión alguna puerta de la muralla islámica.

¿Se sienten un colectivo temido por los promotores por aquello de que la arqueología suele traer parones o encarecimiento de las obras?

Antes la arqueología se veía como molesta e innecesaria, a pesar de tener una ley de Patrimonio que la regula, aunque poco a poco este panorama va cambiando. Si no es comprendida, al menos si es aceptada por todos. He visto cambios para mejorar las obras de construcción, nuevos agentes que intervienen que antes no estaban y que también encarecen y pueden retrasar las obras, pero se van asumiendo porque es evidente que son necesarios, sin embargo asumir la partida de arqueología cuesta y siempre se cuestiona e intenta anular o hacer lo mínimo. Una obra bien planificada desde el origen, contando con la intervención arqueológica, no tiene por qué retrasar la obra ni encarecerla. La arqueología en la ciudad ya lleva más de 40 años con nosotros, y aunque ha cambiado mucho afortunadamente, todavía se ve para muchos como un lastre, como un encarecimiento de una obra para nada, cuando la arqueología le da un valor extra a esa obra, generando conocimiento de la ciudad, la dota de más patrimonio, de más historia que a todo nos gusta conocer, es una partida de investigación necesaria y amparada por la Ley de Patrimonio.

¿Es más fácil trabajar con entidades públicas o con promotores privados?

Exactamente igual. Con la Ley de Patrimonio Valenciana de 1998 los promotores asumen el gasto económico de las excavaciones, nada más. El control y supervisión de las excavaciones lo sigue llevado a cabo la Conselleria de Cultura y los ayuntamientos. Todas las obras privadas de construcción son costeadas por los promotores, y no por eso se hacen mal, tienen sus controles, supervisión y licencias. Con la ley, la profesión de arqueólogo se ha dignificado.

¿En qué momento está la arqueología urbana en València?

Mejor que cuando yo empecé. Soy bastante optimista. Cada vez conocemos más y mejor la ciudad y se han abierto nuevos campos de investigación como la huerta, las alquerías, los caminos, las acequias, la arqueología industrial o la arqueología de la arquitectura. En arqueología urbana ahora se excava todo, desde un solar hasta un hueco de ascensor o la zanja de una canalización. La profesión la veo con futuro, cada vez se necesitan más arqueólogos tanto en las administraciones públicas, museos, como arqueólogos profesionales para ejecutar las excavaciones arqueológicas , documentar e investigar, y cada vez están más claras y definidas las funciones de todos los profesionales de la arqueología, públicos o privados, de las universidades y de los museos.

¿Su profesión es tan apasionante como la pintan en el cine?

No se parece en nada al arqueólogo del siglo XXI, ni en la metodología de trabajo, ni en la motivación, el objetivo y los resultados. Lo importante hoy no es el objeto en sí, sino el contexto, la localización e interpretación de los hallazgos para poder reconstruir la historia lo mejor posible. Gran parte del trabajo en realidad se hace a posteriori en el laboratorio o en la oficina. El arquetipo de arqueólogo de las películas de Indiana Jones existió en los años 30 y 40. Un cazatesoros, sin metodología arqueológica, buscador de objetos históricos en lugares exóticos que luego trasladaba a su país, un aventurero. Las películas de Indiana Jones son divertidas, pero la realidad no es tan romántica, aunque si apasionante.

¿Qué cualidades debe tener un arqueólogo?

La profesión de arqueólogo es un poco vocacional. Debes tener interés por el pasado y conocimientos de historia, ser emprendedor, saber trabajar en equipo y adaptarse a las diferentes circunstancias de cada excavación arqueológica y a las problemáticas. Debe ser muy metódico y detallista, disciplinado, tener constancia en el trabajo y, por supuesto, paciencia.

¿Que importancia da a la divulgación?

Es fundamental...y no solo a nivel científico, entre nosotros, a través de congresos, conferencias o publicaciones, sino también compartiendo nuestras investigaciones con la ciudadanía a través de las redes sociales o prensa para que sean conocedores de los hallazgos e investigaciones de su ciudad. El patrimonio es de todos y para todos.

¿Algún nuevo hallazgo que nos pueda anunciar?

Actualmente estamos trabajando en un edificio en el centro de València donde en breve el promotor de las obras dará a conocer los importantes e impresionantes restos arqueológicos de época romana que estamos investigando, documentando y que se pondrán en valor y serán visitables.