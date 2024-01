La política del actual gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de València para limitar los apartamentos turísticos se basará en una regulación dentro del plan de ordenación urbanística (PGOU) y de más inspecciones. Así lo ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, en el pleno ordinario de enero celebrado hoy en respuesta a las mociones que los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) han presentado para reclamar una moratoria en toda la ciudad de los apartamentos turísticos, un fenómeno que como "gota malaya" va aumentando cada día e impide a muchas personas, entre ellos los jóvenes, emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en València, ha dicho el concejal de Compromís Ferran Pujades.

El socialista Borja Sanjuán por su parte ha puesto el acento en el incremento gradual y casi día a día de los precios del alquiler en la ciudad. Aseguró que en determinados portales inmobiliarios ya se ven alquileres en la plaza de la Reina superiores a los que se cobran en Manhattan, junto al neoyorquino Central Park.

Socialistas y Compromís han reclamado en el hemiciclo medidas para limitar esta actividad, si bien sus mociones no han prosperado. El PP y Vox han sacado adelante una moción alternativa en la que se acuerda seguir adelante con el plan de inspecciones de los apartamentos turísticos y regular a través del planeamiento los usos de las viviendas turísticas por barrios.

El concejal de Compromís Ferran Pujades ha dado en el debate algunos datos como el del incremento del 27% del precio del alquiler en València en el último año, donde hay un 60% menos pisos de alquiler mientras los apartamentos turísticos legales se cifran ya en casi 6.000 apartamentos turísticos en Valencia. Ha añadido Pujades que "dos de cada tres viviendas las compran extranjeros en València, que se ha convertido en una ciudad de vacaciones", al tiempo que ha reconocido cierta "ingenuidad" del gobierno de Joan Ribó a la hora de poner freno a los apartamentos turísticos.

El concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, ha recordado a la oposición que las restricciones impuestas por el anterior gobierno progresista en Ciutat Vella y el Cabanyal, donde se limitaron los apartamentos turísticos a un 10% por manzana, han acabado anuladas o recurridas en los tribunales. "¿Si tan convencidos están de limitar los apartamentos turísíticos por qué no lo hicieron en sus ocho años de gobierno?", inquirió Giner, quien ha destacado que la aportacion de la Generalitat del Botànic fue "montar un lío permitiendo inscribirse a todo el mundo con un mero papelito", en alusión al registro autonómico de los apartamentos turísticos.

Los socialistas pedían en su moción que se modifiquen las normas urbanísticas para definir, regular y limitar las viviendas de uso turístico y una moratoria de licencias en toda la ciudad. También han propuesto un plan de de ordenación de recursos turísticos y una ordenanza reguladora de las viviendas.

Agilizar denuncias, inspecciones y veto vecinal

El concejal del PP y delegado de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que "se van a regular los apartamentos turísticos, pero aprendiendo de los errores para no tropezar de nuevo con la misma piedra", en alusión a los recursos que han recibido hasta ahora las medidas impulsadas por el ayuntamiento para limitar la actividad. "Será una regulación que goce de seguridad jurídica", ha dicho el concejal.

En relación a las molestias que los apartamentos generan en los barrios, Giner ha asegurado que "nos preocupan las molestias a los vecinos y por eso se van a abrir canales de comunicación para agilizar las denuncias". El concejal de Urbanismo ha recordado que los vecinos tienen herramientas para limitar los apartamentos turísticos y recordó que "por mayoría de tres quintos se puede prohibir el uso de apartamentos turísticos en un edificio".

Giner también ha explicado sobre el plan de choque contra las viviendas turísticas que "ya estamos llevando a cabo un plan de inspección de la policía de proximidad" y se están "barriendo los barrios" para detectar apartamentos ilegales tras años de "pasividad". Según ha detallado Giner "hoy hay cuatro inspectores en el barrio de Saïdia", uno de los barrios que se ha tensionado por los apartamentos turísticos. La semana pasada también hubo inspecciones en Ciutat Vella y Poblats Maritims. "No vamos a parar hasta la resolución del problema", ha dicho Giner quien ha resumido que la actuación del gobierno del PP y Vox en materia de apartamentos turísticos será la limitación de los apartamentos a través de la revisión del plan general y la inspección. Son los dos puntos donde se asiente nuestra pollílitca. La oposición votó en contra de la alternativa. Durante la revisión del PGOU se aprobará en la fase de exposición pública una moratoria de los apartamentos turísticos.

En el pleno también se ha debatido una moción, de los socialistas, en la que se planteaba la aplicación la tasa turística y de una denominada tasa Airbnb, dirigida a apartamentos turísticos. En esta última plantean los socialistas prohibir el cambio de uso de viviendas existentes y la transformación de bajos comerciales en apartamentos turísticos, un fenómeno que se extiende por toda la ciudad. Para Sanjuán la tasa turística es necesaria para desincentivar y que "no exista mayor rentabilidad por alquiler a un turista que a un vecino".

Compromís se ha sumado a la moción socialista tras introducir una enmienda a la moción socialista para que se inste a la Generalitat a crear el tributo porque el ayuntamiento no tiene competencias, ha comentado Ferran Pujades. "No estamos hablando de una tasa sino de un impuesto", al tiempo que celebró que el PSPV apoye ahora la tasa turística después de las discrepancias que se evidenciaron al respecto en los anteriores gobiernos del Botànic, algunas tan notorias como la del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que rechazó de plano la aplicación del gravamen.

La concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, ha destacado sobre la tasa turística que no son partidarios de la "política de imposición". "Los vecinos han dicho no a la tasa turística", ha asegurado. "Felicitamos al sector turístico por los buenos datos de este año que han dinamizado la economía y generado empleos", ha dicho Llobet. En relación a la tasa Airbnb, Llobet ha respondido a Sanjuán que con ella pretenden "grabar doblemente a los apartamentos reglados". La concejala de Innovación ha destacado que "lo primero que hay que hacer es un plan de ordenacion del turismo, con medidas como descongestionar el centro histórico". Llobet también ha cuestionado la gestión del anterior gobierno en materia de inspección. "Sus datos de cierre de viviendas turísticas son irrisorias". "La solución no son más impuestos sino datos de la situación por barrios. Primero se hará un mapa por barrios de las viviendas de uso turístico y luego ordenar y regular", ha asegurado.

La moción de la tasa fue rechazada con los votos en contra de PP y sus socios de Vox.