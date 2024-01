La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afeado el estudio comparativo de las intensidades medias de tráfico, realizado tras la apertura de la calle Colón y la recuperación del transporte público de la EMT a la plaza de L’Ajuntament, el cual, según difunde el ayuntamiento, evidencia que la circulación de vehículos se ha reducido en las principales calles y avenidas del centro de la ciudad. “Carbonell ha querido justificar su política y asegurar su éxito con unos datos manipulados. Pero a la vista de que los datos reales dicen que la situación ha empeorado, Carbonell debería dimitir inmediatamente. No solo porque constatan su fracaso y su mala gestión, sino porque además ha intentado mentir a la ciudadanía tratando de engañar primero a la prensa, y eso le hace indigno de ocupar un puesto de concejal en el Ayuntamiento de València. Y si no lo hace, la señora Català debería cesarle inmediatamente”, ha exigido Robles.

Así se ha manifestado el concejal de Compromís per València y ex titular del área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, tras facilitar a los medios de comunicación los datos extraídos de la web del Ayuntamiento de València que certifican el aumento del tráfico en las dos primeras semanas de enero tras las vacaciones navideñas. "Datos que confirman el intento de manipulación del concejal del PP Jesús Carbonell que, en lugar de comparar datos interanuales del mismo periodo de tiempo, entre enero del 2023 y enero 2024, ha comparado los datos de una semana aleatoria de noviembre del 2022 que no tiene relación con el comportamiento del tránsito de enero del 2024", han señalado los valencianistas.

De este modo, Carbonell aseguraba un descenso de tráfico en distintos puntos, pero la consulta en los datos oficiales de cada una de las espiras comparando periodos similares (Carbonell ha elegido las dos primeras semanas de enero tras la festividades de Reyes del primer lunes al segundo viernes, que en 2024 sería del 8 al 19 de enero y en 2023 fue del 9 al 20 de enero) arroja un aumento generalizado e inequívoco del tráfico en todas ellas.

El más significativo se produce precisamente en la salida de Poeta Querol, en la que el tráfico, en lugar de reducirse como asegura (y dice en su nota que era “uno de los objetivos principales de la reordenación de tráfico”) ha pasado de apenas superar los 9.000 vehículos en enero de 2023 a una media diaria aproximada de 11.000 en el mismo periodo de 2024, recalcan en Compromís.

Lo mismo sucede en el punto elegido por el concejal del PP en Xàtiva —que rara vez superaba los 20.000 vehículos en 2023 y ha pasado a una media superior a 22.000 con picos de 24.000 en 2024—, y el resto de espiras, según los datos extraídos de la intranet municipal y facilitados por Compromís per València. “Tratar de mentir con este descaro cuando los datos están tecnificados y van a acabar viendo la luz es solo un síntoma más de cómo de desesperado está el concejal Carbonell a la vista del desastre continuado que están suponiendo cada una de las medidas regresivas que le ha consentido tomar la señora Catalá. La única salida a esto es la dimisión o el cese fulminante, porque engañar y falsear datos es totalmente inaceptable.”

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Por todo ello, Compromís ha anunciado a su vez que denunciará al Defensor del Pueblo el engaño perpetrado por el gobierno municipal liderado por María José Català con las cámaras del Área de Prioridad Residencial Ciutat Vella Nord, apagadas desde octubre 2023. “Al mismo tiempo que dejaban de utilizar las cámaras de control del tràfico de acceso al APR, aseguraban al Defensor del Pueblo su compromiso con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, que decían sería la misma APR. Nosotros en su momento mostramos nuestras dudas, ya que este sistema de control de acceso no tiene la función de discriminar si un vehículo contamina más o menos, y además la señora Catalá estaba incrementando el tráfico en el Centro Histórico”, subraya Grezzi. “Sin embargo lo más grave se ha conocido ahora, porque apagando las cámaras no hay función de control alguno de ningún tipo de vehículo, abriendo la puerta al acceso masivo libre y así al incremento de la emisión de contaminación de gases y partículas. Un escándalo mayúsculo que el Defensor del Pueblo tiene que investigar”.