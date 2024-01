La concejala socialista y consejera en la Empresa Municipal de Transportes María Pérez ha dado a conocer el contenido de un informe del secretario del Ayuntamiento de Valencia, que también lo es del consejo de administración de la propia empresa, que afirma que las decisiones adoptadas en este órgano ejecutivo de la empresa se tienen que adoptar por mayoría absoluta, esto es, con al menos 4 de los votos de los 7 consejeros que forman el citado consejo. El informe en cuestión no se ha difundido en su totalidad y la prensa no dispone hasta el momento.

Sin embargo, lo anticipado por la concejala siembra dudas sobre los acuerdos que se han tomado en el seno de este consejo y de la propia EMT desde su constitución después de las elecciones del 28 M ya que como ha denunciado María Pérez "en el recuento de las votaciones no se estaban contemplando las abstenciones" y se estaba aplicando un supuesto "voto de calidad" del presidente de la EMT y concejal popular de Movilidad Jesús Carbonell. Entre las decisiones adoptadas en el seno del consejo que están en un limbo jurídico, según la concejala socialista, a la luz de este informe jurídico, figuran "varios contratos que se han aprobado y la propia designación de los cargos directivos de la empresa". A juicio de Pérez, como venían advirtiendo los socialistas, "desde hace 4 meses", los acuerdos se han tomado "con una mayoría insuficiente".Como ha añadido el portavoz socialista Borja Sanjuán "si el propio gerente está mal nombrado, en una empresa con un presupuesto de 100 millones, entonces es que hay un grave problema".

"Pedimos que se suspenda el consejo de mañana"

El informe del secretario del ayuntamiento, ha manifestado la regidora del PSOE, determina que en los acuerdos en la sociedad anónima "no han de excluirse las abstenciones, la mayoría absoluta son 4 votos a favor, queda claro que el PSOE tenía razón cuando alertó que las decisiones en el seno del consejo de administración se estaban tomando con dudas razonables". Estas dudas "se han prolongado 4 meses", lo que ha generado " caos". "Hemos tenido varios consejos de administración y queremos analizar cómo se han tomado todo estos acuerdos, queremos analizar uno a uno de los acuerdos para ver si se está cumpliendo con la legalidad", ha dicho Pérez, que también ha pedido que se suspenda el consejo de mañana. "Se ha convocado un nuevo consejo de administración, y ante las dudas que se han generado en las tomas de estos acuerdos, lo que pedimos es que se suspenda el consejo de administración de mañana", ha puntualizado.

El informe del secretario tiene fecha del 19 de enero,"por eso, en el consejo de la semana pasada, decidimos no asistir porque no teníamos este informe que habíamos pedido hace 4 meses. en la convocatoria ya se contaba con el informe y no se trasladó a los consejeros con anterioridad", ha lamentado la consejera.

Carbonell: "El nombramiento es firme y nadie lo recurrió"

Por su parte, el concejal de Movilidad y presidente de la EMT Jesús Carbonell (PP) ha emitido un comunicado en elque afirma que el acuerdo del nombramiento del director gerente Manuel Martínez "es firme y está inscrito en el Registro Mercantil sin que nadie recurriera".

Al respecto, ha recordado que el secretario del Ayuntamiento de València y secretario del Consejo de la EMT ha emitido un informe "basado en jurisprudencia y doctrina jurídica" en el que destaca que en la votación en la que se nombró gerente de la EMT a Manuel Martínez “no han de excluirse las abstenciones del cómputo de los asistentes” y añade que el recurso reiterado a la abstención “puede chocar con el concepto de actitud diligente o de buen administrador que ofrece la legislación mercantil”.

El citado informe recuerda, de acuerdo con la doctrina, que la abstención "estaría limitada a los supuestos de conflicto de intereses, directo o indirecto. Asimismo, la abstención podría derivar en la falta de legitimación del abstencionista para impugnar posteriormente el acuerdo", añade esta nota remitida por Carbonell.

Informe del Registro Mercantil

Igualmente, el Registro Mercantil de Valencia, ante una consulta realizada por el concejal Jesús Carbonell, responde también en un informe que el Registrador Mercantil, "en el momento de calificar un documento, debe tener presente todos aquellos existentes en el Registro que incidan sobre el mismo”.

Señala el informe que el acuerdo del nombramiento se produjo "sin el voto en contra de ninguno de sus miembros y que, con posterioridad, el Consejo de Administración otorgó poderes al nuevo Director Gerente con la mayoría absoluta de los votos del Consejo, con una sola abstención, con lo que la falta de un voto para llegar a la mayoría absoluta (para su nombramiento), quedaría subsanada por la doctrina de los actos propios, avalada doctrinal y jurisprudencialmente".

El concejal concluye que a la vista de todo lo anterior los acuerdos adoptados "fueron elevados a escritura pública, fueron inscritos en el Registro y son firmes, sin que fueran recurridos". Añade que, en todo caso, "los citados informes han clarificado las reglas de funcionamiento en cuanto al régimen de mayorías y votaciones y que debieran tenerse en cuenta a partir de ahora para evitar las confusiones que hasta el momento se habían producido".