Orriols recupera cierta tranquilidad tras la colocación de las cámaras en la "zona cero"

La colocación de cámaras en cuatro cruces conflictivos de la calle Padre Viñas de Orriols ha tenido ya un efecto disuasorio. Así lo asegura la portavoz de Orriols en Lucha, Mª Carmen Tarín, quien apunta que los residentes de esta zona apuntan que este fin de semana "se ha notado menos jaleo", algunos hablan incluso de "tranquilidad absoluta", en el entorno de Padre Viñas, considerada por los vecinos la zona cero en conflictividad social asociada a la delincuencia, la venta de droga, la ocupación ilegal y las reyertas.

La colocación de las cuatro cámaras en los cruces semafóricos de Padre Viñas permitirá, según apuntan en Alcaldía, vigilar una de las zonas más problemáticas del barrio de Orriols. Los dispositivos instalados son cámaras de tráfico, de visión panorámica, que se han conectado a la central de la Policía Local. No son cámaras de vigilancia propiamente dichas, lo que implicaría un complejo proceso de solicitud de autorización a la Delegación de Gobierno, pero sí están conectadas a la central del 092 y tienen un objetivo disuasorio.

Los vecinos llevaban tiempo pidiendo la instalación de cámaras para disuadir a la gente que monta lío en esta calle. El día que se instalaron la gente del barrio valoraba la medida. "Fue muy comentado", apunta una de las vecinas de la calle Padre Viñas, donde hace solo unas semanas se produjo un nuevo incendio o quema de contenedores. Los vecinos de esta calle aseguran que la zona está más tranquila aunque no saben si las cámaras están ya conectadas a la central de policía, tal como anunció la alcaldesa, Mª José Catalá, la semana pasada en la reunión interconcejalías que mantuvo con los representantes de distintas asociaciones del barrio. Los vecinos confían en que la normalidad "dure", pero no descartan nuevas movilizaciones si la situación de inseguridad del barrio no mejora. Como sea, Mª Carmen Tarín asegura que la regeneración del barrio no será completa si no se arbitra un plan de mejoras urbanísticas y creación de vivienda pública asequible.

Los vecinos de Orriols llevan soportando los problemas de delincuencia, vandalismo e inseguridad desde hace años. Los vecinos han salido a la calle para pedir soluciones a las administraciones públicas. Aseguran que hay zonas del barrio por las que no se puede andar a partir de la tarde. Una "zona cero" que quedaría dentro de las calles Duque de Mandas, Padre Viñas, San Juan de la Peña y Daroca. En los últimos meses se han realizado más de 1.500 intervenciones policiales, sobre todo de la Policía Nacional, en distintos puntos de Orriols.