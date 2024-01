El portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuán, ha denunciado en rueda de prensa el desmantelamiento de la mitad de los centros de “Barris per l’Ocupació”, un proyecto municipal de Valencia Activa diseñado por su partido para llevar la orientación laboral a todos los barrios de la ciudad de València.

En concreto, según ha explicado el concejal, la red de empleo buscaba descentralizar la actividad de Labora y acercar el asesoramiento a los vecinos de barrios más periféricos. “Permitía que las personas vulnerables con dificultades en la inserción laboral, e incluso víctimas de violencia machista que necesitaban una independencia económica, pudieran incorporarse al mercado laboral. Es más sencillo si la persiana de atención está en tu barrio”, ha resumido el edil socialista.

Este diario ya publicó en agosto la posibilidad de un cierre en cadena de los centros vecinales después de que el PP prescindiera de cinco técnicos del servicio, el cual lleva operativo desde 2017. Entonces, la fundación Valencia Activa, encabezada por la concejala popular Paula Llobet, decidió no prolongar las interinidades de los citados técnicos más allá de los tres años estipulados por ley, resolviendo además que sus puestos quedasen amortizados. Es decir, las cinco plazas se eliminaron del organigrama de la entidad dependiente del ayuntamiento.

En aquel momento el PSPV exigió al ejecutivo que no recortara en empleo o dejaría “a centenares de personas cada año sin orientación laboral”. Hasta la fecha se habían practicado más de 17.500 atenciones. Ahora, Sanjuán ha recordado que el PP les tachó de mentirosos y pone sobre la mesa la respuesta ofrecida por el propio equipo de gobierno a una pregunta realizada en el pleno: “De los 14 que teníamos sólo se mantienen cinco más otros dos puntos de ocupación que no son estrictamente locales de atención. Siendo generosos diremos que se han cerrado 7 de los 14 centros. Han reducido el servicio a la mitad en solo 6 meses”, ha insistido el concejal socialista.

Hasta la llegada del PP al gobierno, el programa “Barris per l’Ocupació” contaba con 11 centros fijos en Fonteta, Castilla, Rojas Clemente, Emilio Baró, Leones, Marítim, Transits, Benicalap-Ciutat Fallera, Patraix, Malilla y Malva-rosa. Además, el servicio se prestaba de manera itinerante en las pedanías de Benimàmet, La Torre y Castellar. Ahora, el ayuntamiento ha confirmado a través de su respuesta que los centros que siguen abiertos son: Rojas Clemente, Emilio Baró, Leones, Tránsits y Benicalap-Ciutat Fallera, que próximamente se trasladará al de Patraix. Es decir, de los 11 que estaban fijos seguirán cuatro abiertos, y el de Patraix funcionará como centro doble absorviendo la actividad de Benicalap. Asimismo, desaparece la atención en pedanías y se crean dos puntos de atención, uno en Fonteta y otro en el Espai Jove de la calle Campoamor.

“A Catalá le preocupa poco el empleo en la ciudad. Lo que hace es dejar a la gente atrás con una visión clasista. Cuando cierras centro de empleo en los barrios desatiendes a personas sin oportunidades”, ha dicho el edil. “Ya han lanzado otros argumentos aporofóbicos en asuntos como los posibles estanques antipobres. Aquí bastaba con que no cerraran los 14 centros (11 fijos y 3 itinerantes); si puedes perdonar 70 millones en impuestos, lo haces porque el dinero te sobra”, ha dicho Sanjuán.

Cierres por "insalubridad"

Preguntado por la cuestión, Juan Manuel Badenas, portavoz de Vox y titular del ramo, ha explicado que los centros se han cerrado porque “no reúnen las condiciones de salubridad adecuadas”. El edil ha explicado que las instalaciones no pertenecen al ayuntamiento, son alquiladas, y ha insistido en que no reúnen las condiciones para seguir abiertas. En todo caso, Badenas ha admitido el cierre de cinco centros, no de siete: son los de Malilla, Poblats Marítim, Benicalap, Castilla y Malva-rosa. Por último, el segundo teniente de alcalde ha prometido que se tratará de habilitar otras ubicaciones para seguir prestando el servicio.