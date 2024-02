La alcaldesa de València María José Catalá ha hecho unas declaraciones en un acto público en el que ha avalado el proyecto de Juan Manuel Badenas, el segundo teniente de alcalde de Vox, para construir un estanque debajo del Puente del Ángel Custodio, aunque la alcaldesa se ha esforzado por desvincular este proyecto del problema del sinhogarismo en la ciudad y de los asentamientos de personas sintechos debajo de los puentes de los jardines del Turia.

"Este proyecto de los estanques en el Jardín del Turia no es un proyecto nuevo, es un proyecto que se trabajó por el anterior equipo de gobierno, es un proyecto que forma parte de la continua mejora que se está trabajando. Yo comparto la idea, he dicho que ha que desvincular la situación de las personas sin techo a la construcción de los estanques, creo que el tema de las personas sin techo tiene una complejidad social mucho mayor y que no se resuelve con estanques ni con medidas puntuales", ha expresado la alcaldesa. El problema del sinhogarismo no se resuelve "con estanques" sino que se resuelve "haciendo un trabajo transversal que ya estamos desarrollando con Sevicios Sociales, un trabajo sobre el perfil de las personas, acompañándolas por los trabajadores sociales y ayudándolos para que tengan una trazabilidad, y sobre todo, una ruta, un albergue, un acompañamiento de un trabajador social, un itinerario, ... no vamos a resolver el problema de los sintechos en València con estanques ... vamos a resolverlo con un trabajo muy importante que vamos a hacer y que ya estoy haciendo con las entidades que están trabajando con estas personas desde hace años...".

Catalá ha insistido: "Yo ya estoy trabajando con estas entidades porque hay perfiles muy diversos, personas con distintos perfiles y situaciones personales muy diferentes, por eso tenemos que abordarlo profesionalmente con una transversalidad importante, con Servicios Sociales, y yo estoy abordando el tema, tendo datos ya recabados, ahora bien yo deslindo, yo separo totalmente el tema de los estanques con los sintechos, el tema de los sintechos es una de mis obsesiones, estoy trabajando para resolverlo, estoy informándome y lo estoy haciendo con Servicios Sociales, del Ayuntamiento de València, dicho lo cual el estanque en el puente pegado al Gulliver me parece que es acertado, que es correcto, y si se licita ahora es porque ya estaba preparado el proyecto y lo había preparado el equipo de gobierno anterior por tanto no veo que sea más problemático", ha concluido.

Los socialistas exigen a Catalá que rectifique y dé los 700.000 euros a las ONG

Por último, la concejala socialista Maite Ibáñez ha exigido a María José Catalá que destine los 700.000 euros para construir este estanque “para perseguir a las personas que pasan la noche en los jardines del Turia a las entidades y ONG a las que les ha quitado las subvenciones y que han trabajado siempre con las personas en situación de vulnerabilidad”.

Ibáñez se ha manifestado en estos términos después de confirmarse que el gobierno de Catalá ha previsto “gastarse 700.000 euros en la construcción de unos estanques que tienen como único objetivo perseguir a las personas que no tienen un lugar donde dormir porque le molestan a su socio de Vox”.

“Es una cantidad enorme de dinero que el Ayuntamiento de València debería dar a las entidades que trabajan por ofrecer un futuro y condiciones de vida dignas a las personas vulnerables, unas organizaciones a las que Catalá ha despreciado desde que llegó al Ayuntamiento de València desmantelando todas las políticas sociales. Es muy paradójico y muy cínico que, mientras ofrece pequeñas subvenciones a Cáritas, Casa Caridad o Cruz Roja para atender a personas vulnerables, destina casi un millón para perseguirlas”, ha manifestado.